Ford GT MK IV: l'ultima della specie è solo da pista

Si chiama Ford GT MK IV ed è l'ultima espressione della sportiva dell'Ovale Blu. Pensata esclusivamente per l'uso in pista, celebra la vittoria alla 24 di Le Mans del 1967, ed ha un prezzo di circa 1,7 milioni di dollari.

La supercar a stelle e strisce sarà realizzata in soli 67 esemplari, proprio come l'anno del trionfo a Le Mans, ed avrà tanti dettagli racing, a cominciare dalla grande ala posteriore.

La carrozzeria in fibra di carbonio, inoltre, sarà contraddistinta anche da panche laterali più ampie.

Il motore V6 twin-turbo passa dai 667 CV del modello stradale, ad oltre 800 CV. Per gestire questo potenziale, i fortunati possessori della Ford GT MK IV potranno contare su sospensioni e trasmissione da competizione, e su un passo più lungo.

L'auto sarà costruita nell'impianto Multimatic di Markham, in Ontario, e le prime consegne verranno effettuate dalla primavera inoltrata. Intanto, nei primi 3 mesi del 2023 verranno selezionati i clienti che potranno procedere all'acquisto.