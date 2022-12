Donkervoort lancia F22, 500 Cv e 750 kg di adrenalina pura

La Casa automobilistica 'boutique' olandese Donkervoort sposta più in alto l'asticella della propria produzione di vetture estreme, proponendo con la nuova F22 nuovi livelli di velocità, maneggevolezza, emozioni di guida, design e esclusività.

Guarda le fotoDonkervoort F22



Lo fa rompendo con il passato con una supercar a motore anterore e trazione posteriore leggerissima (pesa solo 750 kg) e più grande rispetto al predecedente modello D8 GTO di cui - si legge nella nota - "non è stato conservato un singolo dado, bullone o vite" per essere intercambiabile con la F22.

Anche se l'architettura è quella tradizionale di Donkervoort, il primo completamente nuovo da quando Denis Donkervoort è subentrato come ceo nel gennaio 2021 (e che segna evidentemente la fine dell'era D8 GTO) propone un abitacolo più grande e un tetto twin targa in fibra di carbonio rimovibile, che ne rende più funzionale l'impiego stradale.

La F22 è accreditata di una accelerazione laterale pari a 2,15 G e pur rimane la supercar a due posti omologata per la strada più leggera al mondo. La costruzione è basata su una soluzione 'ibrida' composta da tubi acciaio e fibra di carbonio secondo quella che Donkervoort definisce tecnologia Ex-Core.

"Apice di ciò che sappiamo fare nella ingegneria, nell'alleggerimento e nei motori a combustione - ha sottolineato Denis Donkervoort - la F22 è il prodotto di uno straordinario lavoro di squadra e offre un rapporto peso/potenza come nessun'altra supercar riesce a fare".

Con i 500 Cv del suo motore turbo a cinque cilindri (di origine Audi) l'F22 a trazione posteriore offre un sorprendente rapporto peso/potenza di 1,5 kg per Cv, identico a quello della D8 GTO che, più spartana, pesava 55 kg in meno.

Le consegne della Donkervoort F22 inizieranno a gennaio 2023 con un programma complessivo di 75 unità di cui le prime 50 sono già state prevendute. Il listino, tasse escluse, parte da 245.000 euro per i mercati del Nord America, del Medio Oriente e dell'Europa.