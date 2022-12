Lamborghini Huracán Sterrato si mostra a Doha

La Lamborghini Huracán Sterrato è stata presentata ad ospiti VIP e rappresentanti della stampa EMEA, quindi provenienti da Europa, Medioriente ed Africa, nell'esclusiva location della pop-up Lounge flottante di Doha.

Nell'occasione, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di configurare, insieme agli specialisti del programma Ad Personam, la loro nuova Sterrato, scegliendo tra oltre 350 colori e finiture esterne, 60 pellami per gli interni, e tante altre finiture ed opzioni. Quindi, hanno potuto comprendere le possibilità illimitate di personalizzazione Lamborghini.

La Lamborghini Huracán Sterrato si distingue dalle altre versioni della coupé V10 del Toro per la maggiore altezza da terra (+44 mm), per una corsa più ampia alle sospensioni, e per una carreggiata più larga sia all'anteriore (+30 mm) che al posteriore (+34 mm). Inoltre, il suo design è accentuato dalla protezione sottoscocca anteriore in alluminio, dalle soglie rinforzate, dal diffusore posteriore, dai robusti passaruota, e dalla presa d'aria sul cofano posteriore.

"La Huracán Sterrato - ha detto Stephan Winkelmann, presidente e AD Lamborghini - costituisce il coronamento di un progetto di sviluppo che incarna a pieno la filosofia della Casa: andare oltre le aspettative e spostare sempre più avanti il limite delle possibilità per realizzare qualcosa di inaspettato, ma immediatamente riconoscibile come una Lamborghini".