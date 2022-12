Bmw M2 con Performance Parts in anteprima a Essen

Un'anteprima speciale per Bmw che si è presentata al Motor Show di Essen 2022 con alcune sue novità. Alla fiera europea per il tuning, il motorsport e i veicoli sportivi di serie, aperta alla Gruga-Halle fino a domenica 11 dicembre, la casa tedesca ha infatti pensato di sorprende i visitatori con l'anteprima mondiale della nuova Bmw M2 con Bmw M Performance Parts.



Oltre alle attuali automobili Bmw M, poi, presso lo stand nel padiglione 3 vengono presentate altre opzioni di retrofit sportivo della gamma di accessori Original Bmw. Interviste e sessioni di autografi con ospiti di spicco del mondo del motorsport completano il programma dello stand della casa dell'elica Oltre all'aspetto esteriore, le opzioni di personalizzazione sviluppate appositamente per la nuova M2 ottimizzano anche le caratteristiche di guida della vettura sportiva ad alte prestazioni. Le componenti aggiuntive per il frontale, il posteriore e le fiancate del modello compatto a due porte sono realizzate in resina rinforzata con fibra di carbonio, sigillata con un rivestimento trasparente che rivela la struttura a fibre del materiale.

Componenti esterni come l'attacco anteriore M Performance Carbon, gli attacchi delle minigonne laterali M Performance Carbon, il diffusore posteriore M Performance Carbon o lo spoiler posteriore M Performance Carbon sottolineano i l DNA da corsa della nuova M2, influendo positivamente sulle sue proprietà aerodinamiche. Ampia è la gamma di Bmw M Performance Parts anche nell'area di guida, del telaio e dell'abitacolo.

c'è anche il sistema di silenziatori M Performance Titanium che non solo consente di risparmiare otto chilogrammi di peso rispetto alle componenti standard, ma esalta anche il suono del motore sei cilindri in linea da 338 kW/460 CV.