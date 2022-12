Toyota bZ Compact Suv Concept, manifesto delle novità 2026

Per il momento ufficialmente si sa soltanto che è lungo 4 metri e 538, che alto 1 metro e 560 e che monta cerchi da 21 pollici. Ed anche che potrebbe debuttare in Europa nel 2026. E' il concept elettrico di suv compatto bZ (Beyond Zero) che Toyota ha mostrato in esclusiva continentale all'evento Kenshiki Forum 2022 di Bruxelles, dopo averlo svelato al recente Los Angeles Auto Show.

Toyota bZ Compact Suv Concept esprime l'approccio progettuale - definito dall'azienda clean e vital - abbinato a materiali ecosostenibili e a basso impatto ambientale, che il Toyota European Design and Development con sede in Francia ha realizzato per "dare un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro e mostrando la visione dell'azienda per il marchio bZ" di cui la Cosa giapponese prevede di introdurre sei modelli entro i prossimi 4 anni.

Posiziona nel segmento C-suv, il più importante in Europa, il nuovo bZ Compact Suv Concept esprime, insieme a C-HR Prologue (anch'esso disegnato in Francia da Toyota European Design and Development) l'approccio multi-tech di Toyota.

Una strategia questa che punta a ridurre le emissioni di anidride carbonica, soddisfare le loro diverse esigenze e garantire la sostenibilità attraverso un'ampia offerta di prodotti e sistemi propulsivi con tecnologie avanzate, carburanti alternativi ed emissioni zero.

Contribuendo a renderlo elegante e meno 'impattante' la forma aerodinamica di bZ Compact Suv Concept ne esalta il look futuristico, enfatizzato dalle grandi ruote spinte il più possibile agli estremi della carrozzeria. Questo conferisce un'impronta a terra aggressiva e dà la sensazione che l'auto sia in movimento anche da fermo.

Gli sbalzi ridotti e rastremati sottolineano lo spirito altamente tecnologico della vettura, mentre le dimensioni esterne dell'abitacolo, contenute rispetto al resto della carrozzeria, donano un look agile e bassa resistenza all'aria.

Lo stile esterno di bZ Compact Suv Concept si estende all'abitacolo con finiture premium che si traducono in un look unico nel suo genere. In particolare, il team di progettazione ha previsto diversi dettagli eco-sostenibili, come le sedute realizzate con materiali riciclati e di origine vegetale, perfettamente in linea con lo spirito Beyond Zero.

Interessante novità è l'assistente personale di bordo Yui che fa interagire il guidatore e i passeggeri con la vettura tramite segnali audio o input visivi generati dalle luci ambientali, che fluttuano intorno all'abitacolo. Tutto questo rispondendo alle richieste o ai comandi dei passeggeri anteriori o posteriori.