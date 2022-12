Nuova Lancia Ypsilon è la più connessa di sempre

Per la nuova Lancia Ypsilon, più connessa di sempre nella storia della city car, si sono aperte le ordinazioni. Votata alla compattezza e allo stile italiano, dopo quattro generazioni e oltre tre milioni di unità vendute dal 1985, la nuova versione offre oggi di serie alcune dotazioni tecnologiche per migliorare il piacere di guida e il comfort a bordo.

Il nuovo caricatore wireless per lo smartphone è posizionato sotto la leva del cambio e la connettività evolve con il passaggio alla radio 7" touchscreen, ora completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Per la prima volta sul modello debutta anche la telecamera posteriore che agevola le manovre di parcheggio.

Sul fronte del design, la palette colori riserva delle novità, a cominciare dalla nuova tinta di lancio che è il Verde Rugiada. Nuovo stile anche per gli interni con il nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, gli accenni multicolore verde sulla gemma del cambio, sul calice del volante e sulle cornici delle bocchette. Rinnovato nella grafica anche il cluster strumenti. Allo stesso modo, sono nuovi i sedili con rivestimento con Seaqual Yarn, materiale sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.

La nuova Ypsilon è equipaggiata con la motorizzazione mild hybrid che abbina il motore benzina 1.0, 3 cilindri, 70cv (51,5 kW) della famiglia Firefly, ad un motore elettrico Bsg da 12 volt e una batteria al litio. La nuova versione gpl Ecochic punta invece a coloro che percorrono lunghi tragitti.