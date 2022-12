Mercedes: iniezione di potenza Amg per la Classe S

Bandiera tecnologica della stella a tre punte, la Mercedes Classe S ha ricevuto l'interesse di Amg dal lontano 1971, quando fu realizzata la 300 SEL 6.8 Amg. Oggi il testimone è stato raccolto dalla Mercedes-Amg S 63 e Performance, che sfrutta la tecnologia ibrida. Il motore combina il comparto elettrico plug-in, alimentato da una batteria da 13,1 kWh, con il V8 4.0 biturbo, per una potenza di sistema di 802 CV ed una coppia massima di 1.430 Nm.

Così, a fronte di un consumo dichiarato di 4,4 l/100 km, e di un'autonomia in elettrico di 33 km, l'ammiraglia dall'animo sportivo scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e può raggiungere, dove consentito, una velocità massima di 290 km/h.

Esteticamente si riconosce per la tipica calandra a listelli verticali Amg, e per i quattro scarichi posteriori dalla forma trapezoidale. Non mancano i richiami al reparto sportivo Mercedes, con sede ad Affalterbach, sia all'esterno che all'interno.

Per gestire il potenziale celato sotto le forme eleganti, la Classe S 63 e Performance può contare sul sistema di trazione integrale Amg 4Matic+, sulle sospensioni attive, sul dispositivo antirollio, e sull'asse posteriore sterzante.