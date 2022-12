Toyota Corolla GR, una lotteria per le prime 500

La Corolla GR e la sua variante specialistica Morizo Edition andranno in vendita nei primi mesi del 2023, ma il numero di esemplari prodotti sarà nettamente inferiore alle richieste. Per questo motivo è stata indetta una lotteria per procedere all'acquisto.

Le previste 500 unità di Corolla GR, e gli appena 70 esemplari per la Morizo Edition a due posti saranno assegnate con due lotterie in Giappone. Dal 2 al 18 dicembre per le Morizo Edition, solo nei Garage GR; e dal 2 al 19 dicembre online per le GR "convenzionali". In seguito l'acquisto verrà perfezionato in concessionaria.

La scarsità di esemplari disponibili è dovuta alla carenza di semiconduttori e ai rallentamenti imposti all'industria dell'auto del Sol Levante dal covid 19. È possibile che, in corso d'opera, possa essere riconsiderato il numero di esemplari realizzato in questa prima fase.

La compatta della Toyota riceve la meccanica dalla sorella minore, la Yaris GR, ma la migliora attraverso pistoni rinforzati ed un silenziatore centrale che le consentono di tirar fuori dal 1.6 a 3 cilindri sovralimentato una potenza di 304 CV. Inoltre, presenta un sistema di trazione integrale ottimizzato.

A corollario di queste caratteristiche tecniche può contare su un passo più lungo rispetto alla Yaris GR, per una maggiore stabilità nei tratti di pista percorsi ad alta velocità.