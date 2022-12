Fiat lancerà entro 2023 nuovo pick-up di medie dimensioni

Il marchio Fiat si prepara a presentare un pick-up di medie dimensioni. L'annuncio è stato dato dalla Filiale brasiliana della Casa italiana che ha accompagnato il comunicato con una prima immagine del veicolo, con la carrozzeria camuffata per non farne individuare lo stile preciso. Il nuovo modello farà il suo debutto nel Paese sudamericano entro la fine del 2023, dove affiancherà in gamma i due cassonati più piccoli, Strada e Toro, campioni locali di vendite. In questo modo, il gruppo Stellantis, grazie anche al portfolio dei brand Jeep e Ram, arriverà a proporre un ventaglio estremamente ampio di pick-up, dai Fiat di piccole e medie dimensioni sino ai grandi e maxi commerciali delle due Case americane.

Dall'immagine diffusa, la new entry del costruttore di Torino è caratterizzata da un'ampia mascherina frontale in grado di conferire al veicolo una forte personalità, una doppia cabina spaziosa che dovrebbe assicurare livelli di comfort elevati.

Ripropone, inoltre, alcuni degli stilemi del Suv Fastback che tanto successo sta riscuotendo in Sud America.

"Il modello - sottolineano da Fiat Brasile - completerà il portafoglio del marchio che da quasi 20 anni è leader nel segmento. Con tanta tradizione nei pick-up, Fiat è un punto di riferimento per l'innovazione e la rottura dei paradigmi nel categoria che ha guidato per quasi due decenni".

Al momento non è ancora stato chiarito se questa terza proposta verrà commercializzato anche in Europa, come avvenuto in passato per lo Strada, o rimarrà confinato al Sud America, come attualmente avviene per il Toro. Al momento, comunque, sta completando gli ultimi test pre produzione presso il Centro Tecnico di Engenharia da Stellantis, nel polo automobilistico di Betim. Si sa che sarà posizionato nel segmento D che attualmente conta in Brasile per il 40% delle vendite di pick-up.