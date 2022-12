Mercedes concept EQT Marco Polo, perfetto compagno di viaggi

La definizione che ne dà Mercedes è 'microcaravan con trazione completamente elettrica' ma i vantaggi in termini di qualità di guida e di vita a bordo fanno di concept EQT Marco Polo un vero 'maxicompagno di viaggi e vacanze'.

La strategia della Stella a Tre Punte nella mobilità elettrica comprende del resto una gamma di soluzioni specifiche anche per il settore dei camper e con EQT Marco Polo - al momento allo stato di concept - l'azienda offre un'anteprima di un nuovo mezzo per le vacanze e il tempo libero, completamente elettrico (in quanto basato sull'EQT) e dotato di numerose innovazioni.

La versione di serie sarà presto ordinabile e verrà presentata nella seconda metà del 2023 e rappresenterà un'innovazione di prodotto a sé stante. Veicolo compatto combinerà la variabilità e il livello di equipaggiamento di alta qualità della Classe T - cioè il modello gemello a propulsione tradizionale - con i vantaggi di una trazione completamente elettrica. "Per noi il futuro è elettrico, indipendentemente dalle dimensioni o dalla destinazione d'uso di un veicolo - ha dichiarato Klaus Rehkugler, responsabile vendite Mercedes-Benz Vans - L'ultima prova di questa direzione strategica è il nostro nuovo EQT con propulsione completamente elettrica".

Con la variante Marco Polo Module, abbiamo anche una prima, semplice soluzione per il campeggio ad emissioni zero, che sarà disponibile nel prossimo futuro. Nella seconda metà del 2023, prevediamo di ampliare ulteriormente la nostra gamma con un microcaravan completamente elettrico. Il concept EQT Marco Polo dà già un'idea del prossimo veicolo di serie. Come suggerisce il nome, stiamo ampliando la nostra famiglia Marco Polo con entrambi i prodotti, basati sull'EQT".

L'equipaggiamento del concept EQT Marco Polo comprende un tetto a scomparsa con letto a tetto. Grazie a un design a forbice, il tetto a scomparsa può essere sollevato facilmente con un minimo angolo di inclinazione rispetto al tetto del veicolo.

Ciò significa che il concept EQT Marco Polo offre spazio sufficiente nella parte posteriore per stare in piedi. Inoltre, il tetto a scomparsa può essere aperto tutt'intorno o a finestra con una cerniera sul retro, per un tipico senso di libertà da campeggio. Il letto a tetto ha una superficie di riposo di 1,97 metri per 0,97 metri. Nella parte posteriore si trova un'ulteriore zona notte pieghevole di 2 metri per 1,15 metri. Direttamente nella seconda fila di sedili, dietro il sedile del conducente, si trova un elemento con lavello incassato e un frigorifero a compressore da 16 litri anch'esso integrato. Direttamente agganciato ad esso si trova uno dei due sedili a panca. Un altro sedile si trova sul lato sinistro del veicolo nell'abitacolo (di fronte alla cabina di guida posteriore). Il sistema di cassetti incorporato offre spazio sufficiente per gli accessori da campeggio.

Sono presenti inoltre un piano di cottura a induzione e un cassetto estraibile dall'abitacolo con un fornello a gas flessibile a cartuccia estraibile, in modo da avere due possibilità di cucinare. Sul lato destro dell'abitacolo si trova un tavolo pieghevole, anch'esso regolabile elettricamente in altezza. Inoltre, sono incorporati altri vani portaoggetti Tutti i mobili dell'abitacolo possono essere facilmente rimossi da due persone in meno di 5 minuti. Ciò significa che il microcaravan completamente elettrico può essere utilizzato anche come veicolo di tutti i giorni, se necessario. Grazie alla sua altezza inferiore ai 2 metri, in futuro potrà entrare facilmente in tutti i garage convenzionali, nei parcheggi multipiano e negli autolavaggi.

I mobili del concept EQT Marco Polo non sono solo funzionali, ma si inseriscono perfettamente negli interni di alta qualità del nuovo EQT. Il design, ad esempio, riprende il concetto di seduta dello Small Van elettrico: come i sedili, anche gli elementi della cucina, della panca e della camera da letto sono realizzati in Artico Microcut. Il rivestimento dei frontali dei mobili, invece, è rifinito in ciliegio d'Avola per contrasto.

L'illuminazione ambientale nelle aree comuni crea la giusta atmosfera. È presente anche un rivestimento scuro per il tetto e un'illuminazione a Led nella zona superiore del letto. In totale, il veicolo dispone di 7 porte Usb, di cui una nella zona del tetto apribile e due nella zona giorno del microcaravan.