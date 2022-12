In Formula E scende in pista la Jaguar I-Type 6

Jaguar TCS Racing ha presentato la Jaguar I-Type 6, ovvero la vettura disegnata e progettata per competere ai massimi livelli nell’Abb Fia Formula E World Championship 2023. Presentata come l'auto da corsa elettrica Jaguar più avanzata ed efficiente di sempre, la I-Type 6 è anche il primo veicolo della Fia Formula E a disporre di un sistema di propulsione sia anteriore che posteriore, con l'aggiunta di una capacità rigenerativa di 250 kW all'anteriore e di 350 kW al posteriore, raddoppiando in questo modo la portata di rigenerazione rispetto al modello Gen2 ed eliminando la necessità di freni posteriori convenzionali.

La terza generazione della monoposto Jaguar per la Formula E presenterà nuovi parametri di riferimento in termini di prestazioni, con 74 kg in meno e con 100 kW in più di potenza rispetto alla vettura precedente. La I-Type 6 è ora in grado di raggiungere una velocità massima di 200 miglia orarie (oltre 320 km/h). La nuova livrea dal design asimmetrico della Jaguar I-Type 6 è caratterizzata da un'esclusiva palette cromatica composta ora da colorazioni nero carbonio, bianco satinato e da accenti dorati.

Le vetture saranno guidate da Mitch Evans e Sam Bird, confermati per la terza stagione consecutiva al volante delle monoposto Jaguar. Anche la prossima generazione di vetture per la Formula E continuerà a rappresentare per Jaguar Land Rover un banco di prova. Il team proseguirà il suo processo di sviluppo e innovazione in nuove tecnologie all’avanguardia per ottenere sempre più vittorie nel campionato, ma al tempo stesso trasferirà sulle vetture stradali tutti gli apprendimenti provenienti dalla pista per quanto concerne le tecnologie di propulsione elettrica, la sostenibilità e la softwaristica avanzata.