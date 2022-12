Corvette: berlina e crossover EV nel futuro

La Corvette è una tra le supercar americane più conosciute nel Vecchio Continente, e nel prossimo futuro è attesa anche nella variante elettrica seguendo una svolta sostenibile divenuta imprescindibile per ogni marchio.

In base a quanto riportato da CarandDriver.com, una fonte ha rivelato che potrebbero affiancarsi alla nuova coupé elettrica anche una berlina ed un crossover a batteria.

In questo modo si amplierebbe la gamma Corvette, fino ad oggi composta da coupé e spider. Per le nuove arrivate la Casa a stelle e strisce starebbe mettendo a punto una tecnologia di altissimo livello. Infatti, si parla di un'architettura ad 800 volt, come la Porsche Taycan, mentre la batteria potrebbe accettare fino a 350 kW per la ricarica super veloce. A corredo di queste caratteristiche, ci sarebbero una trasmissione a 2 velocità, un sistema di raffreddamento brevettato, e la frenata brake by wire. Per essere più agili tra le curve dovrebbero contare sulle 4 ruote sterzanti, mentre la tecnologia sarebbe particolarmente curata ad ogni livello con componenti miniautirizzati ed inverter ultra efficienti.

L'ipotesi di una gamma più ampia del Brand risale al 2019, ma nel frattempo il mercato è cambiato, rendendo queste proposte decisamente appetibili da parte della clientela, come dimostrano i recenti successi di Porsche Taycan e Ford Mustang Mach-e.