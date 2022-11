Lamborghini Huracán Sterrato, debutta primo V10 all terrain 4x4

Automobili Lamborghini presenta all'Art Basel di Miami Beach Huracán Sterrato, la supersportiva V10 nata per sfidare i terreni più difficili. Rispetto alla Huracán Evo, Sterrato è equipaggiata con una versione aggiornata del sistema 'Lamborghini dinamica veicolo integrata', con calibrazioni specifiche per Strada e Sport, portando inoltre al debutto sulla linea Huracán la modalità Rally dedicata alle condizioni di bassa aderenza. L'aspetto esteriore esprime il carattere avventuroso della Sterrato. L'altezza da terra è stata aumentata di 44 mm rispetto alla Huracán Evo, per garantire una maggiore escursione delle sospensioni, così come l'ampiezza delle carreggiate anteriore (+30 mm) e posteriore (+34 mm).



Inoltre la protezione sottoscocca anteriore in alluminio, i brancardi rinforzati, il diffusore posteriore e i passaruota oltre a proteggere il corpo vettura ne enfatizzano la muscolarità. La presa d'aria è posta sul cofano posteriore per alimentare il motore con aria pulita quando si percorrono percorsi polverosi. Sotto al cofano romba il motore V10 di 5.2 litri in versione da 610 CV e 560 Nm di coppia, abbinato al cambio doppia frizione sette marce e alla trasmissione integrale controllata elettronicamente con differenziale autobloccante meccanico posteriore. Progettata per offrire le massime prestazioni su fondi sterrati e sabbiosi, accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge la velocità massima di 260 km/h. I dischi carbonceramici sono morsi da pistoncini in alluminio, 6 all'anteriore e 4 al posteriore. I cerchi in dotazione sono da 19 pollici che calzano speciali pneumatici Bridgestone Dueler AT002, 235/40 all'anteriore e 285/40 al posteriore.Gli interni sono in Alcantara Verde Sterrato. Il touchscreen presenta grafiche e funzionalità dedicate alla guida su sterrato. A bordo anche l'inclinometro digitale con indicatore di beccheggio e rollio per misurare gli angoli di inclinazione della vettura, la bussola, l'indicatore delle coordinate geografiche e quello dell'angolo di sterzo.

Lamborghini Connect include tra i servizi di bordo l'integrazione con Amazon Alexa per regolare le funzioni dell'auto come il clima e l'illuminazione, nonché controllare navigazione, telefonate e intrattenimento con comandi vocali.

Sterrato offre il sistema di telemetria connessa che permette al pilota di monitorare le proprie prestazioni e analizzare i dati tramite l'app Unica. Possibilità di personalizzazione estetica quasi illimitate grazie al programma Lamborghini 'Ad personam'.

"Con Sterrato apriamo una nuova frontiera del piacere di guida - ha commentato Stephan Winkelmann, chairman and CEO -.

Abbiamo scelto di presentarla all'Art Basel di Miami perché, proprio come un'opera d'arte d'avanguardia, la Sterrato rappresenta un'innovazione assoluta e una inedita interpretazione del concetto di supersportiva". "La Sterrato rappresenta la nostra visione di performance su tutti i terreni - aggiunge Rouven Mohr, Lamborghini chief technical officer - capace di combinare in modo eccezionale l'esperienza di guida di una supersportiva e il divertimento di una vettura rally, offrendo emozioni mai provate prima". "È entusiasmante vedere come il Lamborghini Design possa a sposarsi perfettamente anche con forme inedite - sottolinea Mitja Borkert, a capo del design Lamborghini-. Il design della Sterrato traduce in una nuova lingua stilistica la nostra tradizione supersportiva con il preciso intento di creare un'esperienza di guida unica e divertente".

La produzione di Lamborghini Huracán Sterrato, in edizione limitata a 1499 esemplari, partirà a febbraio 2023.