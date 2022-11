Nissan lancia la nuova generazione di Serena in Giappone

Nissan si appresta a lanciare sul mercato giapponese la nuova generazione del multivan Serena. La tutto spazio arriverà in inverno con motorizzazioni a benzina, mentre la tecnologia e-Power sarà disponibile dalla primavera.

L'estetica è stata rivista per essere più accattivante nelle versioni di punta, ma la vettura offre anche una miglior resistenza al vento laterale ed un abitacolo con sedute riviste al fine di incrementare il comfort dei passeggeri. Questi possono arrivare fino al numero di 8, mentre il guidatore beneficia di 120 mm di spazio in più per le gambe.

Sotto pelle nasconde una tecnologia e-Power con un nuovo motore per il comparto termico da 1,4 litri. Inoltre, consente la guida con un solo pedale, e quella senza mani nelle autostrade ad una sola corsia ad una velocità di 40 km/h ed anche oltre. "Abbiamo progettato e sviluppato la nuova Serena in modo che tutta la famiglia possa trascorrere del tempo prezioso insieme, divertendosi", ha dichiarato Asako Hoshino, executive vice president di Nissan.

Al momento, non ci sono indicazioni relative ad un eventuale approdo della Serena sul mercato italiano ed europeo, dove SUV e crossover vanno per la maggiore. Piazze in cui la tecnologia e-Power è arrivata tramite le nuove Qashqai ed X-Trail.