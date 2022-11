Stile Country e finiture speciali per il Ram Traveller

Cromature anni Ottanta, rivestimenti con tessuto rosso a scacchi per i dettagli interni, l'ariete che campeggia sul cofano, il Ram Traveller sfoggia esclusive finiture country. Esemplare unico dedicato dalla Casa statunitense al cantante Chris Stapleton, questa one-off abbina elementi nostalgici a tecnologia di ultima generazione.

Guarda le fotoRam Traveller

L'omaggio all'interprete della musica country, otto volte vincitore del premio Grammy, uno dei grandi della Country Music Hall of Fame di Nashville, è solo l'ultimo passo di una collaborazione che dura da anni e che nel 2016 si concretizzò nel concerto benefico Ram Nation. Presentato in occasione del lancio del brano "I'm a a Ram", sono un ariete, sviluppato a partire da un Ram 2500, il Traveller si ispira anche nei colori ai pick-up yankee degli anni '70 e '80 e, in particolare, al Dodge Palomino del 1979, modello molto amato dal musicista del Kentucky e di cui riprende le caratteristiche grafiche laterali. I cerchi "Turbo Fin" da 18 pollici sottolineano lo spirito rétro del veicolo, insieme alle luci vintage sul tetto della cabina.

L'abitacolo sfoggia, appunto, finiture con il tipico tessuto a scacchi tanto amato dagli appassionati del genere country e dallo stesso Stapleton: dai poggiatesta, al portachiavi, alla parte interna del coperchio del mobiletto centrale. Flanella che è la stessa indossata dal cantante per la copertina del suo primo album "Traveller" del 2015. Radica di noce e pelle vintage caratterizzano un'ambiente in cui spiccano i riferimenti agli amplificatori per chitarra. Tocco finale di questa personalizzazione è la firma della star di Lexington, incisa sul cruscotto.

"Il nostro rapporto con Chris Stapleton è speciale - sottolinea Mike Koval jr, ceo di Ram - perché non è solo un partner, lo consideriamo un amico. Rappresenta e condivide con noi i valori di duro lavoro, determinazione e perseveranza. Il nostro viaggio con Chris nel corso della sua carriera è qualcosa di cui siamo estremamente orgogliosi e vedere questa collaborazione Ram concretizzarsi è uno sforzo che apprezzeremo per molto tempo".