Ford Ranger Raptor è più 'cattivo' anche nel look

Non solo inarrestabile nel fuoristrada, ma anche con un nuovo design che lo rende più robusto e moderno. Alle capacità estreme del nuovo Ford Ranger Raptor si abbina infatti un look completamente nuovo che si basa sullo stile del Ranger di nuova generazione.



I passaruota allargati e il design dei fari a C enfatizzano la larghezza del pick-up, mentre le scritte F-O-R-D sulla griglia e l'imponente paraurti separato donano una sensazione visiva di maggiore robustezza. "Tutto ciò che è stato progettato per il Ranger Raptor è lì per un motivo - ha dichiarato Dave Dewitt, exterior design manager del Ranger Raptor - e stiamo comunicando quello che il Raptor può fare attraverso il suo aspetto".

Il nuovo Raptor è disponibile in sette colori esterni, tra i quali il Code Orange e il Conquer Grey. Disponibili sono anche le decalcomanie Raptor che donano al veicolo un carattere racing. Anche i fari Matrix Led con luci diurne a Led contribuisco al rinnovato design e portano le dotazioni di illuminazione del Ranger Raptor di ultima generazione a un nuovo livello, con direzionalità predittiva per le curve, abbaglianti anti-riverbero e livellamento dinamico automatico per offrire una migliore visibilità ai conducenti di Ranger Raptor e agli altri utenti della strada.

I parafanghi allargati coprono i muscolosi cerchi in lega da 17 pollici avvolti da pneumatici all terrain, esclusivi per il Raptor. Prese d'aria funzionali, elementi aerodinamici e gradini laterali in alluminio fuso, ad alta resistenza, contribuiscono a migliorare l'aspetto e la funzionalità del veicolo. Nella parte posteriore, i fari posteriori a Led forniscono un collegamento stilistico con la parte anteriore, mentre il paraurti posteriore in Precision Grey è caratterizzato da un gradino centrale e da un gancio di traino posizionato in alto per non compromettere l'angolo di attacco.

L'abitacolo è dotato di nuovi sedili sportivi ispirati ai jet-fighter, sia anteriormente sia posteriormente, per aumentare il comfort e offrire maggiore sostegno in curva a velocità elevate. Gli inserti Code Orange sul cruscotto, sulle finiture e sui sedili, invece, sono ripresi dall'illuminazione ambientale del Raptor, che avvolge l'abitacolo in una colorazione ambrata.

Il volante sportivo riscaldato in pelle premium, con rigonfiamenti per i pollici, marcatura centrale e comandi al volante in magnesio fuso, completa il carattere sportivo.

L'abitacolo high-tech è dotato di un quadro comandi completamente digitale da 12,4 pollici e di un touchscreen centrale da 12 pollici dotato del sistema di connettività e intrattenimento Ford Sync di nuova generazione.