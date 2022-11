Mercedes Sprinter diventa 'loft' con Vanspeed

Si chiama Sprinter Loft 144 il furgone Mercedes che il preparatore Vanspeed trasforma in un vero e proprio appartamento su quattro ruote. Costruito nel laboratorio in California, Mercedes Sprinter Loft 144 costruito dal team a Vanspeed è di fatto una casa a quattro ruote motrici, dotata di tutto il necessario per la vita all'aria aperta, compresa una doccia con acqua calda calda, servizi igienici, angolo cottura, letto matrimoniale, energia solare e altro ancora.

Questa conversione in camper si basa sul popolare Mercedes-Benz Sprinter, in particolare il modello Cargo Van 2500, in versione diesel e con quattro ruote motrici. Vanspeed costruisce camper basati su Sprinter in entrambe le versioni, 144 e 170, oltre a vendere una gamma di parti personalizzate per chi costruisce i propri furgoni a casa: dai portapacchi alle scale, passando dai gradini laterali, paraurti, serbatoi d'acqua ausiliari e altro ancora.

La versione Loft 144 di Sprinter ha un letto matrimoniale soppalcato nella parte posteriore, con tanto di spazio al di sotto del soppalco per qualunque tipo di bagaglio. La configurazione Loft 144 viene fornita con tutto il necessario, compreso un sistema elettrico integrato con pannelli solari per mantenere tutto funzionante. Presenti anche un frigorifero, il forno a microonde e il lavandino con acqua corrente.