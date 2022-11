Firmato Hennessey l'hyper pick-up camperizzato da 1.012 Cv

Un hyper pick-up da oltre 1000 cavalli di potenza e 1.300 Nm di coppia, allestito con tenda, letto, acqua e fornelli, è l'ultima follia per ricchi campeggiatori sprint che arriva dagli Stati Uniti. Proposto dalla Hennessey, azienda texana specializzata in supercar, il Mammooth 1000 Overland Edition è equipaggiato con un motore V8 a benzina di 6,2 litri accreditato, appunto, di 1.012 Cv.

Sviluppato partendo da un Ram TRX, questo mostro yankee a trazione integrale prevede un pacchetto di accessori per amanti della vita all'aria aperta che comprende pale, picconi, taniche supplementari e, appunto, acqua pressurizzata e fornelli e una tenda ripiegabile con letto. Questa, montata su un pianale rialzato e smontabile, sistemato sopra il cassone in modo da mantenere ampie capacità di carico per merci e attrezzature, può essere ripiegata in pochi minuti.

Il solo pacchetto Overland per avventurose e selvagge notti all'addiaccio su ruote, che include anche una batteria di fari perimetrali a Led, viene proposto dalla Hennessey a 19.950 dollari (circa 19.300 euro), somma a cui aggiungere, naturalmente, il costo dell'hyper pick-up di 5,81 metri di lunghezza, in grado di scattare da 0-96 km/h in 3,2 secondi, in listino a circa 375.000 dollari, al cambio 363.000 euro.

Per John Hennessey, fondatore e CEO dell'azienda nordamericana: "Il Mammooth 1000 TRX Overland Edition è il veicolo più avventuroso in assoluto, poiché aggiunge nuove capacità al pick-up più potente del mondo. Grazie alla praticità modulare del sistema montato e alla sua perfetta integrazione, gli esploratori potranno viaggiare in aree remote e allestire facilmente il campo senza compromettere le prestazioni o le potenzialità in 4x4 de veicolo. Non esiste nient'altro di simile".