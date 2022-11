Dacia: Jogger è quarto pilastro della strategia del marchio

Come ultimo dei modelli arrivati in casa Dacia, Jogger si è inserito nella gamma come quarto pilastro della strategia di prodotto della casa. Come compagni di squadra, la tuttofare che punta al segmento C, completa la squadra composta da Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017, il Suv Duster e Spring, la prima vettura 100% elettrica della gamma Dacia.



Guarda le fotoDacia Jogger

Se rendere la mobilità accessibile a tutti è da sempre uno degli obiettivi principali di Dacia, con il nuovo Jogger l'obiettivo si è focalizzato sul segmento C, in quanto veicolo sintesi tra un suv, un multispazio e una station wagon, rivolto anche ai nuclei familiari più numerosi o a chiunque abbia bisogno di grandi spazi di carico per i suoi viaggi o per le sue attività giornaliere, che siano di lavoro o di tempo libero, grazie alle dimensioni generose, alla praticità e modularità.

Dal suo lancio, sono oltre 5.000 i clienti che hanno già scelto Dacia Jogger. Dai primi ordini, poi, Dacia ha individuato un profilo cliente con un'età media di 50 anni, con una concentrazione sulla fascia 35-44 anni, che rappresenta oltre il 30% delle vendite. Sempre più orientati verso scelte ecofriendly, con 9 clienti su 10 che scelgono la motorizzazione Eco-G 100.

Grazie alla capienza del doppio serbatoio 40 L per il GPL e 50 L per la benzina, Jogger assicura oltre 1.000 km di autonomia con un pieno. Inoltre, 6 clienti su 10 scelgono la versione 7 posti per poter godere al meglio di tutta la modularità che questo modello può offrire. Il nuovo Dacia Jogger propone tre livelli di equipaggiamento, ovvero Essential, Comfort ed una Limited Edition Extreme. È disponibile in tinta opaca Bianco Ghiaccio oppure in tinta metallizzata Blu Iron, la nuova tinta di lancio Brun Terracotta, Grigio Cometa, Grigio Moonstone, Nero Nacré.

Nel 2023 arriverà anche il nuovo motore ibrido, basato su un motore benzina da 1,6 L associato a due motori elettrici (un e-motor ed uno starter ad alta tensione) con una trasmissione multimode priva di frizione. Jogger sarà il primo modello della gamma Dacia ad essere presentato con la motorizzazione ibrida.