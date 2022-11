Alpine GT X-Over, nel 2024 suv sportivo derivato dalla F1

L'efficienza aerodinamica, derivata dall'esperienza in Formula 1, giocherà un ruolo chiave nella definizione delle caratteristiche del nuovo suv elettrico GT X-Over che Alpine porterà sul mercato nel 2024.

Un impegno che ha l'obiettivo di aggiungere alle doti 'elettriche' un comportamento ideale sia in rettilineo che in curva, come ci si attende da un modello di questa gloriosa Casa francese.

Un teaser ufficiale del futuro suv sportivo della marca del Gruppo Renault - su cui il magazine britannico Autocar ha costruito un rendering del veicolo definitivo - rivela una linea del tetto curva in stile coupé, con fianchi posteriori muscolosi e un cofano basso e spiovente.

Ed è lo stesso Autocar, che aveva riferito come al progetto stessero lavorando gli ingegneri del quartier generale di Formula 1 di Alpine nell'Oxfordshire, a svelare che il miglioramento del flusso d'aria da solo abbia permesso di ottenere un aumento dell'autonomia di 25 km.

Nel suv GT X-Over si potrebbero ritrovare alcune soluzioni di aerodinamica attiva che Alpine ha recentemente mostrato nel concept Alpenglow così come le esperienze maturate in ambito LMP1.

Nessuna certezza invece sulle caratteristiche tecniche del nuovo suv sportivo, se non il fatto che utilizzerà elementi in comune con la Nissan Ariya e la sua piattaforma Cmfev con batteria da 87 kWh. Poiché nei programmi elettrici di Renault era già stato annunciato un inedito motore da 268 Cv, non è azzardato supporre che l'impiego di questa unità assieme a quella nota da 215 Cv possa permettere all'ingegneria del Gruppo di ottenere per GT X-Over una configurazione a doppio motore e 4 ruote motrici (Awd) vicina ai 500 Cv di potenza.