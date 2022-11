Off-road estremo con la tecnologia di Ford Ranger Raptor

Punta tutto sulla sua capacità di essere inarrestabile, il nuovo Ford Ranger Raptor che grazie alla tecnologia applicata all'off-road può arrivare praticamente ovunque.

Le differenze rispetto alle altre varianti del pick-up della casa dell'ovale blu, cominciano da telaio e sospensioni. Su Raptor, una serie di supporti e rinforzi specifici riguardano il montante C, il cassone di carico e la ruota di scorta, così come telai unici sono stati introdotti per il paraurti, i duomi e la staffa dell'ammortizzatore posteriore.

Se un fuoristrada ad alte prestazioni come il Ranger Raptor ha bisogno di un equipaggiamento adeguato, gli ingegneri Ford hanno riprogettato completamente le sospensioni. I nuovi bracci di controllo superiori e inferiori in alluminio, resistenti ma leggeri, le sospensioni anteriori e posteriori a lunga escursione e il raffinato retrotreno a schema Watt sono stati progettati per garantire un maggiore controllo sui terreni accidentati, anche ad alta velocità.

"Gli aggiornamenti delle sospensioni del Ranger Raptor - ha spiegato Dave Burn, chief programme engineer di Ford Performance - per il Ranger Raptor sfruttano al meglio i nuovi ammortizzatori FOX Live Valve. Le sospensioni si adattano in tempo reale per consentire un eccezionale controllo su strada e assorbire con facilità le asperità in fuoristrada, garantendo massimo controllo e prestazioni elevate".

Gli ammortizzatori FOX Live Valve da 2,5 pollici a bypass interno di nuova generazione sono caratterizzati da una tecnologia di controllo all'avanguardia che offre una capacità di smorzamento sensibile alla posizione. Questi ammortizzatori sono i più sofisticati mai montati sul Ranger Raptor e sono riempiti con olio al Teflon che riduce l'attrito di circa il 50% rispetto a quelli montati sulla generazione precedente.

Collegato alle nuove modalità di guida selezionabili del Ranger Raptor, il sistema di bypass interno Live Valve è stato sviluppato per offrire un migliore comfort su strada e una migliore qualità di guida in off-road sia ad alta sia a bassa velocità. Per aiutare durante le discese ripide, il FOX Bottom-Out Control, collaudato in gara, fornisce poi la massima forza di smorzamento nell'ultimo 25 percento di escursione dell'ammortizzatore.

Per aiutare il nuovo Ranger Raptor a gestire qualsiasi sfida, dalla strada al fango fino ai terreni più impervi, sono disponibili sette modalità di guida selezionabili, tra cui la modalità Baja, che configura i sistemi elettronici del veicolo per ottenere le massime prestazioni durante le uscite in off-road ad alta velocità. "Volevamo davvero che la modalità Baja fosse la massima espressione dell'off-road ad alte prestazioni - ha dichiarato ancora Burn - e questa è una funzione che rappresenta il fulcro di ciò che i clienti del Ranger Raptor si aspettano".