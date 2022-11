Austral racconta il 'saper innovare' dell'ingegneria Renault

Assieme ad Arkana e alla inedita Megane E-Tech Electric, il suv Renault Austral si identifica perfettamente con la forte volontà della Casa della Losanga di riconquistare il segmento C - quello che costituisce il cuore del mercato automobilistico globale - e di supportare con i suoi contenuti e le sue unicità quella filosofia industriale che Luca de Meo ceo del Gruppo Renault ha racchiuso nella definizione ‘Nouvelle Vague’.

Una strategia che mira a trasformare il marchio in un punto di riferimento del settore per tecnologia, energia pulita e servizi e che fa di nuovo Renault Austral un modello che rientra perfettamente nel piano Renaulution. Come i territori che evoca, Austral è un modello caldo, accogliente e moderno che punta ad offrire un'esperienza di vita migliorata.

Ecco perché il design esterno di Austral non è solo fedele ai codici della categoria suv, ma anche atletico, sensuale e persino tecnologico. Per la prima volta su un veicolo Renault, è disponibile anche in un'esclusiva versione Esprit Alpine per un look più sportivo, con elementi di design dinamici e accattivanti. Primo modello Renault a utilizzare l’ultima evoluzione della piattaforma CMF-CD dell’Alleanza, Austral mostra uno stile chiaramente moderno.

Le sue ruote di grandi dimensioni (fino a 20 pollici e 720 mm di diametro) sottolineano la silhouette muscolosa del cofano, che si protende volutamente fino ai passaruota. Non mancano i tratti distintivi tradizionali dei suv: piastre di protezione anteriore e posteriore, protezioni laterali e sottoporta a contrasto, altezza libera elevata (170 mm) e linea di cintura alta per la protezione degli occupanti.

Fiore all'occhiello degli interni generosi e accoglienti di Austral è certamente lo schermo OpenR che visualizza sia il quadro strumenti che i sistemi di navigazione e multimediali incorporando i migliori servizi e applicazioni Google. E’ formato da due grandi schermi da 12 pollici più l'head-up display da 9,3 per uno spazio totale sullo schermo di quasi 1.000 cm2 per un'esperienza di guida intuitiva, coinvolgente e connessa.

Austral è anche all’apice della modernità con 32 aiuti alla guida (Adas), con le impostazioni Multi-Sense e l'ultimo sistema di quattro ruote sterzanti 4Control Advanced. Ogni caratteristica tecnologica utile, proattiva e intelligente è lì per migliorare il comfort, il piacere e la sicurezza dei passeggeri.

Per soddisfare ogni esigenza Austral propone l'ultima versione (più potente ed efficiente) del sistema E-Tech Full Hybrid" ma anche due motori a benzina 48V o 12V Mild Hybrid. Per Austral, i designer Renault hanno sfruttato i rapporti fondamentali che rendono i suv modelli così desiderabili, come lo sbalzo (925 mm davanti e 917 mm dietro) e le dimensioni delle ruote (fino a 20 pollici e 720 mm di diametro).

Misurando 1,62 metri di altezza per 1,83 metri di larghezza e 4,51 metri di lunghezza con un passo di 2,67 metri, Austral propone proporzioni che danno un'immediata sensazione di spaziosità, robustezza e sportività. Anche la ricerca di migliorare l'aerodinamica attraverso un design efficiente ha avuto un impatto importante sullo stile finale.

Le prese d'aria centrali e laterali situate sul paraurti anteriore, la linea discendente del tetto prolungata dal labbro dello spoiler posteriore curvo e i dettagli lineari integrati nei fianchi scultorei non solo servono a migliorare l'efficienza aerodinamica, ma sono anche indicatori visivi dell'aerodinamica della vettura prestazione.

Altro punto di forza di Renault Austral è la gamma di propulsori innovativi che comprende l'ultima generazione di motori E-Tech Hybrid con rete elettrica 400 Volt e potenza fino a 200 Cv e i due propulsori benzina Mild Hybrid Advanced nelle tarature da 130 Cv 48V e 140 Cv.

L’offerta prevede poi i motori Mild Hybrid 12V da 160 Cv che sono tutti la spinta massiccia di Renault per passare all'elettrico.

Il nuovissimo motore E-Tech Hybrid da 160 e 200 Cv: potenza ed efficienza La All-New Austral introduce un nuovissimo motore E-Tech full hybrid a ricarica automatica che è stato perfezionato per il massimo piacere di guida, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Combina un motore a combustione, due motori elettrici (un motore di trazione "e-motor" e un generatore di avviamento ad alta tensione HSG utilizzato per avviare il motore a combustione, cambiare velocità e caricare la batteria), una batteria centrale e un multi cambio multimodale.

Il gruppo E-Tech Hybrid è composto da un nuovo motore a benzina turbocompresso a 3 cilindri da 1,2 litri e 96 kW con 205 Nm di coppia e da un’unità elettrica che vanta più potenza e più coppia (50 kW e 205 Nm), una batteria agli ioni di litio di maggiore capacità (1,7 kWh / 400 V) e un cambio a 7 velocità (due per la modalità elettrica e cinque per la modalità ibrida).