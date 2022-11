Toyota: svelata la quinta generazione di Prius

Il nuovo inizio di Toyota Prius.

Primo modello spinto dalla tecnologia ibrida oggi ripresa da tutti i costruttori, torna in Europa con la quinta generazione, proposta solo in versione ibrida plug-in. Sfoggia un design moderno e dinamico, influenzato, soprattutto nelle proporzioni, dall'adozione della nuova piattaforma GA-C. Il passo cresce di 50 mm a vantaggio dell'abitabilità interna, non pregiudicata dall'altezza complessiva ridotta dello stesso valore. Il look evolve in uno stile pulito, reso aggressivo dall'impostazione del frontale puntato verso il basso, nel quale spicca il taglio dei gruppi ottici a forma di boomerang. La linea del tetto, disponibile in opzione anche con i pannelli solari, piega delicatamente verso la coda, che torna a sviluppo verticale richiamando lo stile della Prius prima serie.



Rivoluzionato l'abitacolo, che rinuncia al display integrato nella plancia per proporne due montati a sbalzo in posizione non allineata, rispettivamente dedicati a quadro strumenti e sistema d'infotainment. L'effetto scenografico viene completato dall' illuminazione a Led che sottolinea l'impostazione ordinata e minimalista della plancia.

La nuova Toyota Prius sarà proposta solo in versione ibrida plug-in da 223 Cv ed un'autonomia in elettrico che dovrebbe sfiorare i 100 km. Il dato ufficiale sulla percorrenza in elettrico non è stato fornito da Toyota, che indica un miglioramento del 50% della percorrenza a zero emissioni rispetto ai 63 km dichiarati dalla Prius plug-in attuale.

L'ultima evoluzione del sistema ibrido Toyota prevede il motore termico 2.0 litri da 148 Cv affiancato da un nuovo motore elettrico da 160 Cv, al quale viene affidata la trazione per una porzione sempre più importante del tempo di utilizzo, a favore dei consumi. A batteria esaurita, il sistema inizia a comportarsi come un full-hybrid, quindi in grado di garantire comunque una buona alternanza tra termico ed elettrico. Nuova Toyota Prius arriverà in Europa nella primavera del 2023, il prezzo verrà comunicato a ridosso della commercializzazione.