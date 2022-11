Lucid Gravity suv elettrico luxury con motori fino a 1200 Cv

Qualcuno ne parla di un rivale di Tesla Model X, ma il nuovo Lucid Gravity è un suv elettrico iper-tecnologico e molto lussuoso che è rivolto esattamente al recenti modelli Bmw iX e Mercedes EQS ed a quelli che sono in arrivo.

Fortunatamente per le Case rivali sarà In vendita solo nel 2024, quando Lucid - la start-up con sede in California - lo affiancherà alla berlina luxury Air che a breve verrà lanciata anche nel mercato europeo.

Gravity, di cui sono stati diffusi alcuni bozzetti, condividerà la maggior parte della sua parte tecnica proprio con Air, comprendendo il triplo propulsore per trazione a quattro ruote motrici da 1200 Cv della berlina sportiva Sapphire con batteria da 113 kWh (0 a 100 km/h in meno di 2,0 secondi) e autonomia di circa 830 km.

Se la piattaforma verrà condivisa senza grandi cambiamenti con Air, ci saranno poi le versioni con motori singoli da 480 e 620 Cv e quelle con motori doppi da 933, 1050 e 1111 Cv. Il capo del design dell'azienda Derek Jenkins ha lasciato intendere che Gravity sarà "una supercar sotto mentite spoglie ma anche un suv con uno spazio flessibile per passeggeri e carico che sembra incredibilmente grande rispetto alle dimensioni esterne del veicolo".

Ulteriori informazioni su questo incredibile modello elettrico - listini compresi - verranno rilasciate quando Lucid inizierà ad accettare prenotazioni per Gravity all'inizio del prossimo anno, ma è sicuro che avrà un prezzo negli Stati Uniti allineato con i suv elettrici di lusso dei marchi affermati, quindi dagli 80.000 dollari in su.