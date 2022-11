Anche Praga Cars si cimenta nelle supercar in serie limitata

A poche ore dall'annuncio della Project 25 varata dal costruttore britannico Radical Motorsport, ecco un'altra presentazione di supercar prodotta in piccola serie (12 esemplari) in questo caso adatta oltre che all'uso in pista anche alla circolazione su strada.

La notizia arriva questa volta dalla repubblica Ceca e più precisamente dalla marca Praga - 115 anni di storia, con attuale attività nelle auto da corsa, nel karting, nei camion per rally raid e nell'aviazione - che, come annunciato in un video teaser (https://www.youtube.com/c/Pragaglobal-com) svelerà il prossimo 23 novembre il suo bolide ad alte prestazioni.

L'zienda afferma che l'auto ad alte prestazioni è nelle sue fasi finali di sviluppo, e mira a una combinazione unica di tempi sul giro molto veloci nelle mani di piloti esperti, conformità su strada e look straordinario. Mentre Praga Cars completa lo sviluppo dell'auto da strada, il business delle corse, guidato dalla Praga R1 - nessun collegamento con l'auto da strada a parte il suo spirito filosofico di aerodinamica e l'elevato rapporto potenza/peso - continua a far crescere la sua presenza internazionale.

Dopo il completamento della prima stagione di una serie monomarca nel Regno Unito e la vittoria sul famoso circuito di Bathurst in Australia attraverso Praga Racing ANZ, altri successi sono arrivati in questi giorni sull'Autodromo di Dubai nella serie Gulf ProCar.