Alpha Motors, al suv elettrico Rex spunta il rimorchio Camp

L’elettrificazione può rivoluzionare anche le attività oudoor, come il campeggio e l’esplorazione in fuoristrada. Lo dimostra un nuovo concetto di di suv elettrico ‘camperizzato’ e capace di trasportare - fra rimorchio e bagagliaio - un intero villaggio per avventurosi, con tanto di tenda matrimoniale principale dotata di zanzariere e letto king size.

A proporre questa insolita attrezzatura da campeggio è la Alpha Motors una startup dedicata ai veicoli elettrici con sede a Irvine, in California, che ha recentemente mostrato la Collaborative Adventure Mobility Platform, o Camp. Questa ingegnosa configurazione abbina il fuoristrada elettrico Rex della famiglia Adventure Series a un rimorchio a goccia e include tutto il necessario per godersi la vita all'aria aperta unendo i concetti del glamping alla novità ‘verde’ di essere completamente autonomi dal punto di vista dell’energia.

Al centro del concept Camp c'è una versione modificata del Rex, un suv 100% a batteria (è simile al Ford Bronco con porte tubolari, protezioni anteriore, fendinebbia KC Gravity Pro6, e possenti Fuji Wheels con pneumatici da fango BF Goodrich. Il cambiamento più evidente è nella parte posteriore, dove la cabina è stata rimossa e rinforzata con barre del letto triangolari.

l'EV Rex è così pronto per affrontare il fuoristrada più impegnativo grazie a un propulsore a doppio motore, alla trazione integrale e all'autonomia compresa tra 400 e 450 chilometri. Alla Collaborative Adventure Mobility Platform ‘collabora’ anche il moderno nuovissimo rimorchio a goccia progettato per abbinarsi funzionalmente al suv.

La dotazione di accessori è davvero qualificante: si sono una tenda pop-up montata sul tetto, un set per grigliare, un tavolo da picnic pieghevole con sedie e perfino una chitarra per cantare davanti al fuoco. L'accessorio più interessante, senza dubbio, è la yurta - cioè la grande tenda ispirata a quelle dei popoli nomadi - che si abbina perfettamente al suv Rex e al rimorchio. E che esalta con la sua forma disegnata dai secoli la modernità degli elementi tecnonologici di Camp.