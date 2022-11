La prova in off-road di Mercedes Glc

Ha sostituito la controversa GLK per raccogliere consensi unanimi, certificati da oltre 2,6 milioni di esemplari venduti dal 2015 al 2022.

La seconda generazione di Mercedes Glc, arrivata da poco nelle concessionarie, cresce poco nelle dimensioni ma evolve molto nello stile, nel corredo tecnologico e nella versatilità per confermarsi best-seller italiano tra i Suv della Stella. Il test in off-road svolto al Maggiora Park di Borgomanero ha evidenziato soprattutto il carattere poliedrico di Mercedes Glc, a suo agio tanto in città quanto nei lunghi viaggi, ma in grado di disimpegnarsi bene anche nel fango di un percorso in fuoristrada a dispetto della sua natura premium.



Protagonista della prova è la Glc 220d motorizzata con l'unità turbodiesel da 194 Cv e 400 Nm di coppia, affiancata dal sistema mild-hybrid 48 Volt, sempre in abbinamento alla trazione integrale 4Matic e al cambio automatico 9 rapporti 9G-Tronic. È una delle motorizzazioni più gettonate in una line-up composto solo da unità elettrificate, che include il turbodiesel più potente da 269 Cv, le unità a benzina mild-hybrid da 204 e 258 Cv, in aggiunta alle versione ibride plug-in da 313 Cv e 381 Cv (benzina) e 335 Cv (diesel).

Le dimensioni della nuova Glc crescono di 60 mm rispetto al passato, per un totale di 4,72 metri di lunghezza che garantiscono maggiore spazio tanto ai passeggeri quanto ai bagagli, vista la capacità del vano incrementata a 600 litri. Il pacchetto off-road, ovviamente presente nell'esemplare in prova, rispetto alla dotazione di serie aggiunge le sospensioni pneumatiche adattive Airmatic, l'asse posteriore sterzante, in aggiunta al sistema di visualizzazione perimetrale a 360°.

I primi metri percorsi sullo sterrato sono sufficienti per apprezzare l'ottimo lavoro di smorzamento delle sospensioni, tarate perfettamente per la modalità off-road che prevede anche l'aumento dell'altezza da terra di 20 mm alla pressione di un pulsante. Le difficoltà crescenti del percorso, fatto di ostacoli per fuoristrada autentici, rampe in salita e discesa di oltre il 50% e inclinazioni laterali del 30%, vengono superati in scioltezza grazie all'ottima sinergia fra la trazione integrale 4Matic, il cambio a 9 marce ed il tiro del turbodiesel che offre tanta coppia in basso.

Motricità e trazione non mancano mai, nonostante il fango raccolto da normali gomme stradali, perchè alla semplice pressione del gas basta affidarsi al lavoro del sistema di trazione integrale, pronto a ripartire la coppia dove c'è più aderenza limitando al minimo i pattinamenti. In discesa, invece, basta affidarsi al sistema Downhill Speed Regulation, che limita la velocità ad un valore preimpostato compreso tra 2 e 18 km/h.

Il sistema di telecamere a 360° garantisce la massima precisione nelle manovre in presenza di ostacoli poco visibili, o addirittura nascosti. Miracoli della tecnologia chiamata "cofano motore trasparente", basata su una telecamera sotto il cofano che permette di monitorare perfettamente dove si mettono le ruote. Il prezzo di Mercedes Glc 220d parte da 62.809 euro, per il pacchetto off-road bisogna aggiungere 525 euro.