Audi Q8 e-Tron tante novità a iniziare da identità del brand

A quattro anni dal lancio Audi e-Tron cambia nome, aspetto e contenuti stabilendo nuovi standard nel segmento dei suv elettrici di lusso. Nelle due tipologie - sport utility convenzionale e crossover Audi Q8 e-Tron porta ora sul mercato caratteristiche di guida ottimizzate, aerodinamica migliorata, prestazioni di ricarica più elevate e una maggiore autonomia (superiore a 600 chilometri nella versione Sportback secondo l'omologazione Wltp).

Ed evidenzia cambiamenti significativi nel look, soprattutto nella parte frontale, che conferiscono a Q8 e-Tron un aspetto più personale rispetto al resto della gamma dei Quattro Anelli.

La caratteristica mascherina singleframe con la griglia invertita e la lama sopra il diffusore posteriore ridisegnato portano avanti il linguaggio del design elettrico di Audi on l'esclusività - riservata al livello di finitura S - il singleframe è rifinito in tinta con la carrozzeria.

Q8 e-Tron inaugura anche la nuova identità aziendale con un design bidimensionale - e quindi non più sporgente - dei Quattro Anelli e per esaltare il logo come elemento centrale, Audi mette in risalto il volto della vettura con la luce di proiezione singleframe. Inoltre il nuovo suv elettrico è la prima auto a presentare il nuovo badge modello con scritta Audi sul montante centrale.

"Audi Q8 e-Tron con la sua efficienza e autonomia migliorate e il design raffinato - ha affermato Markus Duesmann, presidente del consiglio di amministrazione di Audi AG - è un altro componente importante nel nostro portafoglio elettrico per entusiasmare le persone nei confronti dell'elettromobilità con modelli emozionali adatti all'uso quotidiano".

Fra le novità di Q8 e-Tron vi è anche un'aerodinamica ulteriormente migliorata come dimostra la riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamica Cx da 0,26 a 0,24 per Q8 Sportback e-Tron e da 0,28 a 0,27 per Q8 e-Tron. Per la prima volta un modello Audi dispone nella zona intorno alla calandra oltre alle serrande elettriche che chiudono automaticamente il radiatore di un sistema di autosigillatura. Questo sistema ottimizza ulteriormente il flusso d'aria nella parte anteriore dell'auto e previene perdite di efficienza indesiderate.

Lunga 4,915 metri, larga 1,937 (39 millimetri in più rispetto a e-Tron) e alta 1,619 (Sportback) e 1,633 (suv) Q8 e-Tron offre il massimo dello spazio e del confort grazie al passo di 2,928 metri e offre un volume per i bagagli di 569 litri nel caso del suv e di 528 litri per Sportback. Sono previste tre varianti tutte con trazione integrale elettrica. Sono Audi Q8 50 e-Tron con i due motori che generano 250 kW (340 Cv) in modalità boost e 664 Nm di coppia. L'autonomia arriva fino a 491 km (suv) e fino a 505 km (Sportback) secondo Wltp.

Audi Q8 55 e-Tron, sempre con due motori elettrici, dispone invece di 300 kW (408 Cv) in modalità boost e 664 Nm di coppia con autonomia fino a 582 km per il suv e fino a 600 km per Sportback secondo Wltp. La sportiva Audi SQ8 e-Tron dispone invece di tre motori con potenza complessiva di 370 kW (503 Cv) e 973 Nm di coppia. L'autonomia dei modelli S è fino a 494 km per il suv e fino a 513 km per Sportback.