Subaru Impreza 2024 lancio previsto al Los Angeles Auto Show

C'é attesa negli Stati Uniti per il lancio della nuova generazione (è la sesta dal 1992) della Subaru Impreza che avverrà il prossimo 17 novembre al Los Angeles Auto Show. La conferma di questo reveal è arrivata dalla stessa Casa delle Pleiadi che ha diffuso un'immagine teaser dell'Impreza 2024 in cui può riconoscere solo la linea del tetto a due volumi ma non si percepiscono altri dettagli. Una presentazione, questa, che per il momento non avrà ricadute sull'Europa dove si continueranno a vendere (almeno fino al quarto trimestre del 2024) gli attuali modelli Impreza e XV.

Come fa notare il magazine CarAndDriver, l'annuncio non chiarisce quello che resta il dubbio principale per gli appassionati Usa del modello più iconico - non fosse altro che per il vittorioso Dna rallistico della versione WRX - nella gamma di Subaru, cioè la composizione della famiglia Impreza.

Subaru ha già presentato sia in Giappone, sia in Usa (è avvenuto lo scorso settembre) la Impreza Crosstrek 2024, cioè la variante 'quasi suv' che tanto successo ha ottenuto in Nord America, con 128.979 immatricolazioni della precedente generazione contro le 25.490 della Impreza due volumi nel periodo da gennaio a ottobre 2022.

Pur essendo evidente che il nuovo modello beneficerà delle innovazioni su cui si basa l'ultima Crosstrek - auto completamente riprogettata - resta da conoscere quanto verrà trasferito in un modello che rappresenta l'ingresso al mondo delle Pleiadi, naturalmente partendo dalla prerogativa di base cioè la trazione integrale permanente simmetrica.

E' il caso, ad esempio, della motorizzazione che nell'attuale Impreza parte dal benzina quattro cilindri 2,0 litri da 152 Cv, mentre il Crosstrek propone in quei mercati anche il 2,5 litri da 182 Cv.

Escluso per il momento - come avevano ipotizzato alcuni media Usa - il ritorno di una variante STi 'corsaiola' derivata dalla nuova generazione della Impreza Sedan, già presentata in Giappone.