Volvo EX90, design scandinavo e sicurezza al vertice

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della EX90, Volvo svela qualche altro dettaglio a proposito della sua nuova 'full electric'. In particolare, la casa svedese ha fatto sapere che nell'approccio al design scandinavo, il nuovo SUV andrà a collocarsi al vertice della gamma ed è stato concepito con lo scopo preciso di essere un'auto familiare elegante ed efficiente, completamente elettrica e con uno standard di sicurezza superiore a quello di qualsiasi altro modello Volvo precedente.

Guarda le fotoVolvo EX90



I progettisti hanno però lavorato in modo tale che praticità e sicurezza non andassero necessariamente a scapito dell'estetica. Uno degli esempi più evidenti di quest'approccio è il modo in cui è stato integrato il lidar, che viene fornito di serie sulla Volvo EX90. Il lidar è un sistema di telerilevamento che utilizza un laser a impulsi per misurare con precisione le distanze e può rilevare, ad esempio, pedoni distanti fino a 250 metri.

In vista dell'introduzione della guida autonoma senza supervisione, il lidar rappresenta uno dei pilastri in materia di sicurezza delle auto di nuova generazione. "Integrare il lidar in un modo che sia esteticamente gradevole e al contempo efficace per le applicazioni di sicurezza - ha dichiarato T. Jon Mayer, responsabile del design degli esterni - ha rappresentato una sfida progettuale. Il sistema costituisce gli occhi dell'auto e, se da un lato questi potrebbero essere posizionati intorno alla griglia, il che equivale ad avere gli occhi sulle ginocchia, dall'altro è molto più sensato collocarli il più in alto possibile rispetto alla testa, in modo da poter vedere il più possibile. Per questo motivo, insieme ai nostri ingegneri, abbiamo deciso di integrare il sistema nella linea del tetto per massimizzarne l'efficacia".

La Volvo EX90 è stata progettata anche con l'ambizione di ottimizzarne l'autonomia di percorrenza, concentrando l'attenzione sulla riduzione della resistenza aerodinamica. La sezione frontale filante e arrotondata, unita a elementi come i cristalli e le maniglie delle portiere a filo, garantisce uno scorrimento ininterrotto dell'aria verso la parte posteriore.

Questi elementi influiscono sul cosiddetto coefficiente di resistenza aerodinamica, utilizzato per indicare l'efficienza aerodinamica dell'auto.

Grazie a queste scelte di design per gli esterni, la Volvo EX90 vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, considerato un valore competitivo per un grande SUV a 7 posti.