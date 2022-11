Audi S4 e S5 ancora più sportive con l'abito Black Edition

Audi S4 e S5 ricevono il pacchetto Black Edition che incrementa il livello di sportività di entrambe. Sulla prima è disponibile con le versioni spinte dal motore turbodiesel 3.0 da 341 Cv e 700 Nm di coppia, abbinato al sistema mild-hybrid 48 Volt, sia sulla berlina sia sulla Avant e sulle varianti coupè e Sportback di Audi S5.

Su Audi S5 Cabrio, invece, il pacchetto Black Edition è disponibile con il motore benzina Tfsi 3.0 da 354 Cv e 500 Nm di coppia. Prevede la griglia frontale single frame rifinita in nero lucido, così come le prese d’aria laterali, il logo, l’estrattore posteriore e le calotte degli specchietti.

In nero anche i cerchi in lega Audi Sport torniti a specchio, da 19 pollici per Audi S4 e da 20 per Audi S5. La Cabrio è riconoscibile anche dalla copertura del vano capote e delle cornici del parabrezza e dei cristalli laterali cromate, oltre ai terminali di scarico sono in nero lucido. All'interno troviamo i Led sottoporta con proiezione al suolo del logo S, il pacchetto luci ambiente multicolore e le pinze freno verniciate in rosso.

Completano l'equipaggiamento i proiettori a Led Audi Matrix e i gruppi ottici posteriori a Led bruniti, solitamente riservata ai soli modelli RS e per la prima volta estesa alle versioni S. Audi S4 e S5 Black Edition arriveranno sul mercato nei primi mesi del 2023, il prezzo non è stato ancora comunicato.