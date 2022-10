Toyota lancia versione Evo della Supra GR GT4 da corsa

Destinata ai piloti impegnati principalmente nei campionati GT4 europei, giapponese e statunitense, la versione Evo della Supra GR GT4 propone interessanti novità per quanto riguarda guidabilità, frenata e prestazioni rispetto al modello offerto da Gazoo Racing per la stagione corse 2022. Modifiche destinate ad aumentarne ulteriormente la competitività, dopo i tre titoli e gli oltre 100 podi conquistati lo scorso anno.



Lunga 4.460 mm, larga 1.855, equipaggiata con un serbatoio da 120 litri, la Supra Evo monta un evoluzione del conosciuto 6 cilindri in linea di 2.998 cc della Casa delle Tre Ellissi, in grado di erogare oltre 660 Nm di coppia. Gli aggiornamenti sono frutto anche delle segnalazioni effettuate durante la stagione 2022 dai piloti impegnati nei vari campionati. Tra le più importanti, appunto, quelle che incrementano l'efficacia e la resistenza della frenata: l'impianto, firmato dalla Brembo, prevede all'anteriore pinze a 6 pistoncini e dischi in acciaio da 390 mm di diametro, al posteriore pinze a 4 pistoncini e dischi, sempre in acciaio, da 355 mm. Le sospensioni contano su nuove specifiche per la barra anti rollio. Il motore, invece, è stato rivisto nella gestione delle curve di coppia e potenza.

In listino nel Vecchio Continente a 185.000 euro più tasse, la Supra GR GT4 Evo debutterà in gara nel gennaio 2023 nella 24 Ore di Daytona, prima prova del campionato Imsa. Le modifiche annunciate sono disponibili anche in un kit di aggiornamento destinato alle precedenti model year.