Volkswagen ID.3, arriva nuova edizione 'a misura di cliente'

Restyling 'precoce' per l'elettrica Volkswagen ID.3 per risolvere il problemi lamentati dai clienti che avevano scelto il primo modello 100% a batteria su piattaforma dedicata MEB.

Il nuovo Ceo della marca tedesca Thomas Schäfer ha deciso di anticipare al 2023 il debutto della seconda generazione, non solo per eliminare - scrive il magazine britannico Autocar - i ben noti problemi del software, ma anche per cercare di recuperare terreno sul fronte commerciale con soluzioni più consone ai gusti dell'utenza.

Proprio in risposta al feedback dei clienti, la ID.3 my 2023 avrà pulsanti fisici su volante, anziché comandi touch ritenuti poco funzionali.

Questa scelta sarà estesa anche alle nuove edizioni di modelli ICE in arrivo nel 2023, come Passat e Tiguan, ed è probabile che progressivamente anche le altre ID facciano questo 'passo in avanti' tornando indietro.

Schäfer ha affermato che la decisione è venuta dal Comitato del Focus sul Cliente - appena istituito - e che è stato appunto creato per "discutere i desideri specifici dei clienti e implementarli rapidamente".