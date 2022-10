Mercedes-AMG C63S E Performance F1 Edition, dura solo 1 anno

Sarà disponibile solo per 12 mesi dall'inizio delle vendite e si preannucia, quindi, come una delle serie speciali di Mercedes-AMG più 'appetibili' per gli appassionati del brand sportivo di Affalterbach e in generale per i collezionisti due bolidi con la Stella a Tre Punte sul musetto.



E' la C 63 S E Performance F1 Edition che, nella nota dell'azienda, viene definita come un vera gamechanger nei 55 anni di storia di AMG. Questa inedita serie speciale - disponibile come berlina e station wagon - porta su strada il know-how della Formula 1 comprese le tecnologie sviluppate proprio nel motorsport con lo schema ibrido con un 4 cilindri benzina 2.0, unità elettrica e batteria ad alte prestazioni AMG per una potenza di sistema superiore a 680 Cv.

Grazie a questa elettrificazione in perfetto stile AMG, la C 63 S E Performance F1 Edition è l'ambasciatrice perfetta per anticipare il futuro dei modelli prestazionali del brand, il tutto con un consumo di carburante combinato ponderato di 6,9 litri per 100 km ed emissioni di CO2 combinate ponderate di 156 g/km. E grazie alle esclusive caratteristiche esterne e interne del modello speciale F1 Edition Mercedes-AMG rende ora il futuro elettrificato ancora più esclusivo ed emozionale.

Questo a cominciare dall'esclusiva verniciatura Manufaktur Alpine Grey che è una caratteristica distintiva sorprendente di questi modelli. È combinato con uno speciale trattamento di sfumatura - di colore dal grigio al nero - sui fianchi del veicolo per mostrare in filigrana il logo AMG.

Linee di finitura rosse sui lati e suile grembialature anteriore e posteriore aggiungono ulteriori accenti di colore, che peraltro i ritrova nelle flange dei cerchi forgiati AMG da 20 pollici a 5 doppie razze (questi sono verniciati in nero opaco). Il pacchetto aerodinamico AMG, sviluppato nella galleria del vento, migliora le caratteristiche di guidabilità alle alte velocità e migliora l'impressione visiva complessiva. Comprende lo splitter anteriore più grande, il labbro dello spoiler sul cofano del bagagliaio (solo berlina), il rivestimento ridisegnato sui longheroni sottoposta e un diffusore aggiuntivo.

Da notare che lo splitter anteriore, gli elementi decorativi dei parafanghi anteriori, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni, la modanatura della linea di cintura e le cornici dei finestrini sono tutti rifiniti in nero lucido.

Invece le lamelle della griglia del radiatore, la modanatura nella grembialatura posteriore, i doppi terminali di scarico dell'impianto di scarico AMG e la targhetta del modello sul cofano del bagagliaio sono tutti rifiniti in cromo nero.

Anche l'interno è caratterizzato dal contrasto di nero e rosso, combinazione che si ritrova nei sedili Performance AMG in pelle Nappa Exclusive. Look sportivo anche per le cinture di sicurezza in rosso e per gli esclusivi elementi decorativi in carbonio AMG con filo rosso.

Si abbinano perfettamente agli altri elementi interni il volante Performance AMG in pelle nappa e microfibra Dinamica con impunture decorative rosse e i listelli sottoporta con scritta AMG illuminata di rosso.

Ci sono anche l'esclusivo badge Edition e specifici tappetini AMG con impunture decorative rosse e logo F1. Inoltre per proteggere il prezioso C 63 S E Performance F1 Edition, ogni cliente riceve un telo copriauto per interni AMG personalizzato con il logo F1.