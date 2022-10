Bentley: Bentayga, avviata la produzione del 'passo lungo'

Bentley Motors ha annunciato l'avvio della produzione di Bentayga Extended Wheelbase presso lo stabilimento a Crewe. Parallelamente, la casa automobilistica britannica ha confermato l'omologazione e una serie di dati sulle prestazioni di Bentayga, la cui variante Extended Wheelbase porta la gamma Bentley a cinque modelli.

Dopo le certificazioni ufficiali, Bentley ha potuto anche annunciare per la prima volta i dati sulle prestazioni.

Alimentato dal collaudato propulsore a benzina V8 dual twin-scroll a 32 valvole di Bentley, Bentayga EWB V8 offre prestazioni da supercar, sviluppando una potenza di 550 cavalli e una coppia massima di 770 Nm, che si traducono in una velocità massima di 290 km/h e in un passaggio da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

L'allungamento del passo del Bentayga di 180 mm comprende modifiche al sottofondo, ai pannelli laterali e al tetto.

L'aumento della lunghezza è concentrato nelle porte posteriori, creando così un abitacolo posteriore lussuoso e più grande. Ciò consente di porre l'accento sul benessere a bordo, con anche l'introduzione del clima automatico e del sedile posteriore a regolazione posturale avanzata.

Bentley Extended Wheelbase è disponibile con tre configurazioni di sedili, tra cui la nuova disposizione standard 4+1 con sedile centrale occasionale, oltre alle versioni a quattro e cinque posti.

La specifica opzionale Airline Seat offre poi il massimo relax nella parte posteriore, con schienali reclinabili fino a 40 gradi che facilitano il riposo. Altre caratteristiche chiave sono il clima automatico dei sedili, la regolazione posturale, la regolazione del cuscino aggiuntivo e degli schienali, oltre ai braccioli posteriori e centrali riscaldati.