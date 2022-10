Volkswagen R, brand prestazionale diventerà 100% elettrico

Il sub-brand R che oggi identifica i modelli prestazionali con motore termico di Volkswagen diventerà completamente elettrico entro il 2030. Lo ha confermato l'attuale responsabile del settore R di Volkswagen Reinhold Ivenz che ha svelato che l'azienda sta "convertendo gradualmente il suo portafoglio, con diversi modelli R elettrici in fase di progettazione".

Per il momento i modelli elettrici che corrispondono alle storiche GTI a benzina sono contraddistinti dal badge GTX, che comparirà a breve anche su una variante sportiva del van ID.Buzz. Ma allineandosi con l'impegno più ampio di Volkswagen nel programma Way to Zero, la Casa di Wolfsburg punta a una gamma R - oggi costituita da Golf R, Tiguan R e T-Roc R - completamente trasferita all'offerta elettrica cinque anni nel 2035, quando le vendite di nuove auto a benzina e diesel saranno bandite in tutta Europa.

Probabilmente tutti i futuri modelli completamente elettrici sono in linea per il trattamento R, comprese le versioni di produzione di ID Aero e di Project Trinity. Volkswagen ha aggiunto che qualsiasi futuro modello R elettrico, come i loro predecessori con motori termici, utilizzerà tecnologie derivate da concept e prototipi ad alte prestazioni, come la superveloce ID.R da 671 Cv che detiene il record di Pikes Peak dal 2018. I futuri modelli R elettrici potranno anche continuare a essere sviluppati in pista.