Mansory Rolls-Royce Phantom, look estremo e super lusso

Un look 'estremo' per una versione firmata Mansory di Rolls-Royce Phantom. L'esemplare è quello messo di recente in vendita in Germania per quasi un milione di euro e sottoposto ad un trattamento 'estetico' completo da parte dell'azienda tedesca specializzata nell'elaborazione di autovetture ad alte prestazioni.



Le modifiche che hanno reso la Phantom un modello realizzato 'su misura' cominciano dal paraurti anteriore su misura con prese più grandi, LED aggiuntivi e uno splitter in fibra di carbonio. La griglia è illuminata è la luce arancione corrisponde al colore dello Spirit Of Ecstacy, degli emblemi RR e della linea sottile che attraversa il profilo della vettura.

Per la carrozzeria domina il colore nero e il kit di modifica include anche nuovi parafanghi anteriori con lamelle laterali, estensioni aerodinamiche alle gonne laterali con finitura in fibra di carbonio forgiata, un diffusore che ospita tubi di scarico quadrupli e un altro spoiler montato sul tetto. La particolare versione di Rolls-Royce si distingue anche per il suono, assicurato dal sistema di scarico Sport Mansory.

Altro elemento distintivo è rappresentato dai cerchi da 24 pollici in nero lucido con cinque doppi raggi e tappi centrali arancioni. All'interno della cabina domenica l'appariscente arancione brillante con il quale l'auto è stata completamente tappezzata. I lussuosi sedili rivestiti in pelle, l'intera parte inferiore del cruscotto, il volante, il tunnel centrale, i tappetini e persino il tappetino in pelle su misura per lo spazio di carico, sono arancioni, in contrasto con alcuni accenti neri qua e là. Sotto al cofano, il protagonista è invece il motore V12 twin-turbo da 6,75 litri, da 602 CV e 950 Nm di coppia.