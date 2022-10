Dopo Stradale, Novitec mette le ali a Ferrari SF90 Spider

Il preparatore tedesco Novitec, specializzato nelle realizzazioni su base Cavallino Rampante, ha elaborato una proposta da 1.109 Cv anche per la versione con carrozzeria Spider della supercar emiliana.

Accreditata di una velocità massima di 340 km/h, di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi, tempo che sale ad appena 6,5 secondi per superare i 200 orari, l'elaborazione del garage di Stetten sfoggia numerosi elementi aggiuntivi in fibra di carbonio a vista, disegnati in galleria del vento, e generose ruote da 21", firmate dall'americana Vossen. Dettagli che ne rendono ancor più ammaliante il design, senza indulgere eccessivamente nel kitsch.

I 109 Cv in più rispetto al modello originale derivano, innanzitutto, da una nuova mappatura della centralina di gestione della power unit ibrida plug-in, il cui cuore è rappresentato da l V8 4,0 litri biturbo a benzina, affiancato da 3 motori elettrici. Potenza in più che è stata ricavata anche dalla sostituzione degli scarichi standard con nuovi ad alte prestazioni, ordinabili anche con terminali in oro.

Tra le altre modifiche da segnalare l'assetto ribassato di 30 mm all'anteriore di 25 mm al posteriore, accompagnato dall'adozione di un sistema che permette al guidatore di comandare dalla plancia l'aumento di 40 mm dell'altezza da terra, per superare dossi e rampe dei box.

La personalizzazione proposta include rivestimenti secondo il gusto del cliente per l'abitacolo, realizzabili in pelle o in Alcantara.