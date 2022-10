Cupra Leon, si allarga la 'famiglia' di motori disponibili

Si allarga la gamma dei motori per Cupra Leon. La casa spagnola ha infatti deciso di introdurre per il suo modello, compresa la versione Sportstourer, anche il motore 1.5 Hybrid (mHEV) 150 CV (110kW) abbinato al cambio automatico DSG. La novità segue l'arrivo già avvenuto delle motorizzazioni 1.5 TSI 150 CV (110 kW) e 2.0 TSI 190 CV (140 kW) DSG, tutte votati ad una maggiore performance e caratterizzati da una ricca dotazione di serie come punto di forza.

Tra i principali equipaggiamenti di serie spiccano i cerchi in lega da 18", i fari full LED, la luce ambiente smartwraparound, l'infotainment da dieci pollici, l' accesso keyless alla vettura, così come l'adaptive cruise control, il cruscotto digitale e il climatronic trizona. Anche le dotazioni su richiesta disponibili per la gamma sono state ampliate per consentire una maggiore possibilità di personalizzazione, a partire dal Design Pack arricchito anche delle Cupra side skirts sia per Leon che per Leon Sportstourer con motore 2.0 TSI 190 CV DSG. Per Cupra Leon Sportstourer saranno disponibili su richiesta anche i fari Matrix LED e il Design Pack (già disponibili per la versione 5 porte).

I nuovi motori di gamma Cupra Leon sono disponibili a partire da 28.000 euro per la versione Cupra Leon 1.5 TSI 150 CV. Non saranno invece più disponibili i colori carrozzeria Argento Urban e Blu Asphalt su gamma Leon.