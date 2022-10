Manhart G 800 Inferno, super SUV da 'fuoco e fiamme'

Se già tre anni fa Top Car aveva presentato il bodykit Inferno per Mercedes-AMG G63, e ora il turno di Manhart che entra in gioco combinando le parti in fibra di carbonio del kit con una serie di aggiornamenti meccanici. Il risultato ci chiama Manhart G 800 Inferno.



Il kit in fibra di carbonio di Top Car Design comprende un ampio parafango, paraurti più aggressivi, un cofano ventilato, numerosi dettagli sotto forma di LED, un diffusore e un'ala posteriore in stile super-sportiva. Manhart ha poi aggiunto la sua firma con una decalcomania in oro, a contrasto con la tonalità nera. Lo stesso tema prosegue anche all'interno, dove abbondano anche Alcantara e pelle traforata.

In aggiunta, le ruote Manhart Forged Line verniciate in oro, sotto i parafanghi squadrati, alimentano il senso di 'grandezza' della vettura, mentre un set di ammortizzatori H&R la abbassano con lo scopo di ottenere una una migliore maneggevolezza.

Novità sostanziose anche per il motore, un V8 twin-turbo di AMG da 4,0 litri, aggiornato con un nuovo software e migliorato nelle prestazioni, tanto da raggiungere una potenza di 798 CV, con una coppia di 1.170 Nm. Queste cifre rappresentano un deciso aumento rispetto alla G63 di serie, con i suoi 577 CV. Nuovo anche il sistema di scarico in acciaio inox con controllo delle valvole.