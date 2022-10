Cadillac Celestiq: l'ammiraglia elettrica ultra-luxury

Cadillac ha presentato la versione definitiva di Celestiq, il primo veicolo elettrico del brand che si caratterizza per il livello di personalizzazione, pressoché infinito, e il prezzo di listino, da 300.000 dollari a salire. Il costruttore americano, per questa vettura, si è lasciato ispirare dal suo passato: V16 Coupé aerodinamica (1933) e Eldorado Brougham (1957). "Celestiq è un'opera d'arte automobilistica realizzata completamente su misura con la tecnologia più avanzata in nostro possesso" ha affermato Rory Harvey, Global Vice President di Cadillac.

Le Celestiq verranno prodotte esclusivamente su commissione, a partire da dicembre 2023, presso il General Motors Technical Center di Warren, in Michigan. Per ogni cliente verrà realizzato un esemplare unico. Un esperto seguirà l'acquirente nella configurazione tramite il programma Custom Commissioned. La fabbrica potrà lavorare al massimo su sei vetture contemporaneamente e ne realizzerà solo due al giorno.

Un tipo di produzione che, secondo Cadillac, contribuirà a farla tornare ai gloriosi fasti di un tempo: quando era considerata "Standard of the World". Celestiq si basa sulla piattaforma Ultium di GM, è equipaggiata da una power unit composta da due motori elettrici (potenza stimata di 600 Cv e 860 Nm di coppia), ed è spinta da quattro ruote motrici. Ad alimentarla una batteria da 111 kWh con autonomia di 483 km.

Accelerazione 0/60 mph (96,56 km/h) in 3",8.

Gli ingegneri responsabili dello sviluppo hanno pensato anche a un sound specifico per il powertrain: sarà possibile diffondere all'interno e all'esterno del veicolo una sonorità esclusiva selezionata da una libreria dedicata. I clienti potranno ricaricare Celestiq tramite colonnine rapide a 200 kW, recuperando 125 km di autonomia in 10 minuti. Negli Stati Uniti e in Canada sarà possibile accedere alla rete Ultium Charge 360 con 110.000 punti di ricarica prenotabili attraverso la myCadillac app. La strategia Cadillac mira a vendere la Celestiq sui principali mercati internazionali, Europa compresa.