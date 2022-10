Opel Mokka-e ora è più godibile con l'autonomia incrementata

Una manciata di chilometri in più e la Opel Mokka-e, crossover elettrica dallo stile giovane, diventa più godibile da guidare anche fuori città. L'incremento di autonomia media da 324 a 338 km, sulla carta potrebbe sembrare poca cosa ma su strada permette di utilizzare la vettura con più tranquillità nei tragitti extraurbani, soprattutto d'inverno quando riscaldamento dell'abitacolo, di sedili e sterzo e utenze di bordo bruciano parecchia energia. Un piccolo beneficio che nel casa-ufficio di tutti i giorni o nelle gite fuoriporta diventa un grande plus, come verificato in una prova su strada di circa 200 km che dalla parte est di Milano ci ha portato nelle campagne pavesi, tra Mortara e Valenza, senza risparmiarci ingorghi cittadini e il famigerato traffico della tangenziale.



Frutto alcuni di interventi che, senza toccare la "power train" hanno interessato la componentistica, dalla trasmissione alla climatizzazione, quest'allungo nel ciclo misto alleggerisce chi si serve dell'auto per spostamenti oltre la cintura urbana di parte delle preoccupazioni legate all'autonomia. Una novità che comporta benefici anche in termini di piacere di guida.

Permette, infatti, di ricorrere più spesso alla meno efficiente modalità "sport" che esalta le qualità dinamiche della Mokka-e, aggiungendo una trentina di cavalli e 40 Nm di coppia rispetto alla "standard", sino ai 136 Cv e 260 Nm massimi del modello.

Più reattiva e divertente, la tedesca così scatta che è un piacere (0-50 km/h in 2,8 secondi) ed effettua sorpassi con maggior brio nelle extraurbane. L'impostazione si sceglie in un attimo, tramite il selettore posizionato in plancia, in un punto facile da raggiungere anche senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Le altre opzioni sono Normal ed Eco. La prima propone un'equilibrata erogazione di 80 kW e 220 Nm, la seconda privilegia l'autonomia di percorrenza con 60 kW e 180 Nm. Tra i due estremi, quindi, "ballano" 55 Cv e 80 Nm che aggiunti alla differente rapidità nella risposta ai comandi di acceleratore e sterzo sono in grado di cambiare notevolmente il carattere della vettura, da mansueta e ultra silenziosa compatta da città a scattante e divertente crossoverino green. Valori a cui, sottolineano dalla stessa Filiale, corrispondono percorrenze teoriche nel ciclo misto molto diverse, perché come per i veicoli a benzina o a gasolio anche l'autonomia per pieno di un'elettrica risulta sensibile allo stile di guida, alla temperatura esterna (il sistema di bordo deve mantenere le batterie a 23 gradi), all'accensione dei servizi di bordo, al traffico.

Per questo, in nome della trasparenza e della soddisfazione del cliente, Opel ha pubblicato sul proprio sito le principali variazioni medie di "range" assicurate degli accumulatori agli ioni di litio da 50 kW della Mokka-e in alcune condizioni di utilizzo. Se i 338 km di autonomia nel ciclo Wltp sono un valore di riferimento indicativo, utile anche per un confronto con gli altri veicoli sul mercato, in modalità sport, con velocità media di 100 km/h, climatizzatore acceso e una temperatura esterna di 0 gradi tale dato crolla sino a 187 km. Stesse condizioni ma tasto su "normal" e 80 km/h medi e si risale a 254 km.

Temperatura esterna di 25 gradi, guida normal e 70 orari e si arriva a 323 km. Climatizzatore spento, 20 gradi, selezione "eco" e 50 km/h costanti costituiscono invece un mix che permette di superare abbondantemente il dichiarato, arrivando a 379 km.

Per raggiungere il nuovo target Wltp sulla Mokka-e, ha sottolineato in occasione dell'evento Stefano Virgilio, responsabile della Comunicazione per l'Italia della Casa di Russelsheim, "è stata adottata una trasmissione con rapporti rivisti, è stato aggiunto un sensore di umidità della climatizzazione che permette di incrementare l'efficienza della pompa di calore e sono stati scelti nuovi pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. Opel - ha proseguito - è un marchio elettrico, abbiamo già in gamma ben 12 modelli diversi tra vetture e veicoli commerciali. Abbiamo offerte passeggeri per tutte le dimensioni, dal quadriciclo Rocks-e proposto in Germania sino alla grande Opel Zarira-e, passando per la Corsa-e. Continuiamo a sviluppare le nostre vetture elettriche perché nel 2024 l'intera gamma Opel sarà elettrificata, cioè con versioni EV o plug-in, per arrivare nel 2028 a vendere in Europa esclusivamente vetture elettriche. All'interno di questo viaggio tutti i giorni apportiamo miglioramenti alle nostre vetture, proprio come nel caso di Mokka-e". (ANSA).