Nuova Peugeot 408, al via ordinabilità su tutta la gamma

Fresca di debutto al Salone dell'Auto di Parigi, la nuova Peugeot 408 è ora ordinabile per tutta la gamma. Dopo la First Edition, andata 'sold out' in dodici giorni dal lancio sulla piattaforma vendita Peugeot, la casa del Leone ha annuncia to il listino prezzi e l’apertura dell’ordinabilità dell’intera gamma di nuova arrivata.

Presentata al pubblico dalla casa del Leone come la prima auto di una nuova specie, sia nella storia della casa che nel mercato dell’auto nel suo complesso, la nuova 408 si propone con una nuova silhouette di carrozzeria che si collega al mondo delle Fastback ai vertici del segmento C. La gamma italiana di Peugeot 408 è stata studiata per essere completa ma allo stesso tempo chiara e semplice.

Per questo motivo la gamma è composta unicamente da tre allestimenti, ovvero Allure, Allure Pack e GT, per un totale di sette combinazioni di prodotto, con prezzi a partire da 33.800 euro per la motorizzazione benzina e da 41.600 euro per la gamma plug-in Hybrid. La versione Allure rappresenta l’allestimento di ingresso alla gamma ma offre già un ricco equipaggiamento di serie con, tra l'altro, il climatizzatore automatico bi-zona, i cerchi in lega da 17 pollici e il Visiopark 180°. Allure Pack è l'allestimento intermedio e superiore in termini di stile, sicurezza e comfort.

Per finire, l'allestimento GT è il più ricco nella gamma di 408 ed è completo di tutti gli equipaggiamenti tecnologicamente ancor più avanzati, offrendo di serie anche i proiettori anteriori Full LED con tecnologia Matrix e il Peugeot i-Cockpit 3D.