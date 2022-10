DS 9 Opéra Première, il lusso sale a bordo dell'ammiraglia

La DS 9 alza l'asticella del lusso con la versione Opéra Première, una edizione limitata che punta alla ricchezza dei contenuti senza compromessi. Basata sull'allestimento Rivoli +, DS 9 Opéra Première sfoggia l'attenzione francese per il lusso con interni riprogettati dalle donne e dagli uomini del team Colours and Materials e dai maestri tappezzieri DS Automobiles, con sede nella regione di Parigi.

L'abitacolo presenta rivestimenti in pelle Nappa color Grigio Perla su tutto il cruscotto e i pannelli delle portiere, intervallati da sottili cuciture Point Perle. I sedili dell'iconico rivestimento a cinturino sono rivestiti in Nappa Color Grigio Perla in linea con le finiture. Intorno al tetto apribile e all'interno di tutti i montanti delle porte, il rivestimento sale ancora di livello grazie all'elegante abbinamento con l'Alcantara Pebble Grey.

Tra i quattro colori disponibili, oltre a Nero Perla, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Blu Imperiale e Bianco Perla, debutta il colore Viola Ametista. I badge speciali sulle porte anteriori completano il look esclusivo di DS 9 Opéra Première. È disponibili con motorizzazioni ibride plug-in da 250 e 360 Cv, con una batteria da 15,6 kWh in grado di garantire fino a 73 km di percorrenza in elettrico. DS 9 Opéra Première vanta anche un pacchetto completo di dispositivi tecnologici dedicati a comfort e sicurezza. Nel lungo elenco spiccano le sospensioni a smorzamento controllato, la guida semi-autonoma DS Drive Assist di livello 2, i proiettori DS Active LED Vision, Park Pilot e Safety Pach.