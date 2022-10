Aiways U6, informazioni e caratteristiche del nuovo Suv

Dopo aver svelato il Suv U5 lo scorso anno, Aiways raddoppia l'offerta europea con la U6, un Suv coupè che riprende quasi interamente le soluzioni estetiche e meccaniche del concept mostrato a marzo. Aiways U6 punta su un look slanciato contraddistinto da uno spoiler di dimensioni molto inferiori rispetto a quelle del prototipo.



Il retro è caratterizzato dalla sottile striscia LED che attraversa in larghezza il veicolo riprende lo stile dei fari.

Le dimensioni indicano 481 cm di lunghezza, 188 di larghezza e un'altezza di 1,64 cm. Pur essendo più lunga rispetto alla U5, il passo di 280 cm risulta 10 mm più corto, mentre il peso a secco di 1.790 kg.

Gli interni presentano un layout vagamente ispirato alla Model 3, con i display del quadro strumenti e soprattutto dell'infotainment da 14 pollici utilizzato anche come elemento di arredo. Presenti anche i protocolli Apple CarPlay e Android Auto, entrambi fruibili anche via wireless. Il motore elettrico da 218 Cv e 315 Nm di coppia assicura prestazioni interessanti: accelerazione 0-100 km/h in 6,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 160 km/h.

La batteria da 66 kWh garantisce un'autonomia massima di 400 km (Wltp). La Aiways U6 sbarcherà in Italia nei primi mesi del 2023 attraverso il Gruppo Koelliker, ad un prezzo non ancora ufficializzato.