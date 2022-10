Seat Ateca: dotazioni di serie più ricche per Suv compatto

Digital Cockpit da 8" di serie su tutta la gamma model year 2023 di Ateca. Seat arricchisce cosi la dotazione standard del suo Suv compatto. Pensato e realizzato per la vita urbana, Ateca, è stato rinnovato nel 2020. Nella versione 2023, viene offerto con tre motorizzazioni benzina: 1.0 TSI 110 Cv, 1.5 EcoTSI da 150 Cv con cambio manuale o DSG e 2.0 TSI 190 Cv a trazione integrale; due Diesel: 2.0 TDI da 115 e 150 Cv con cambio manuale a sei rapporti e 2.0 TDI 150 Cv con cambio automatico DSG a sette rapporti, anche con trazione integrale. L'intera gamma Suv di Seat (Arona, Ateca e Tarraco), nel 2022, ha superato il milione di unità in termini di vendite. L'anno scorso, i tre Suv, rappresentavano il 49% delle vendite globali del marchio, con 192.100 unità. Arona è disponibile in quattro allestimenti: Reference, Business, FR ed Xperience. Prezzi a partire da 26.350 euro