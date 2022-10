Rolls-Royce Spectre, la prima coupé elettrica ultra-lusso

Rolls-Royce nel presentare Spectre, la prima auto completamente elettrica del marchio britannico, la definisce "una profezia realizzata". Pochi sanno infatti che nel 1900, il co-fondatore della Rolls-Royce, Charles Rolls, profetizzò un futuro elettrico per l'automobile, allora ai primordi.

Avendo acquisito un esemplare di veicolo elettrico chiamato The Columbia Electric Carriage, Charles Rolls ne sottolineò l'idoneità come "alternativa pulita e silenziosa al motore a combustione interna, a condizione che ci fossero infrastrutture sufficienti per supportarlo".

Oggi, più di 120 anni dopo, è giunto il momento per Rolls-Royce Motor Cars di adempiere la profezia del suo fondatore. Lo fa con la prima coupé elettrica ultra-lusso al mondo che è già ordinabile - ad un prezzo "posizionato tra Cullinan e Phantom" - con le prime consegne ai clienti che inizieranno nel quarto trimestre del 2023.

"Questo è l'inizio di un nuovo audace capitolo per il nostro marchio - ha commentato Torsten Müller-Ötvös Ceo di Rolls-Royce Motor Cars - e per i nostri straordinari clienti e per l'industria del lusso. Per questo motivo, credo che Spectre sia l'auto più perfetta che Rolls-Royce abbia mai prodotto". Nonostante un aspetto in perfetta coerenza con il Dna della marca e gli ultimi prodotti usciti dalla fabbrica-atelier di Goodwood, Spectre è un concentrato unico di innovazione e soluzioni high tech. E' il caso del rivoluzionario sistema di 'Intelligenza decentralizzata' che consente lo scambio diretto di informazioni tra oltre 1.000 funzioni del veicolo, per elevare ulteriormente le celebri qualità di guida delle Rolls-Royce.

O ancora del lavoro svolto per ottimizzare l'aerodinamica che - insieme alla accurata riprogettazione della statuetta di Spirit of Ecstasy - è il prodotto di 830 ore combinate di modellazione e test nella galleria del vento. Grazie anche alla griglia particolarmente ampia e caratterizzata da alette con una sezione più liscia e un raccordo a filo (progettato per aiutare a guidare l'aria intorno alla parte anteriore) Spectre Rolls-Royce propone il valore record di 0,25 per il Cx.

La nuova super coupé elettrica porta al debutto anche l'architettura digitale completamente ridisegnata Spirit, che non gestirà solo le funzioni dell'auto ma - essendo perfettamente integrata nell'applicazione Whispers - consentirà ai clienti di interagire con la propria auto da remoto e ricevere personalizzazioni dagli specialisti del marchio estendendo nell'architettura digitale il tailor made.

Per Spectre, gli ingegneri Rolls-Royce hanno raggiunto risultati da primato: le sofisticate sezioni in alluminio estruso e l'integrazione della batteria nella struttura dell'auto, le consentono di essere più rigida del 30% rispetto a qualsiasi Rolls-Royce precedente.

Di questo inedito modello, che è lungo 5.453 mm, non si conoscono ancora i dati finali di potenza, accelerazione e autonomia perché sono ancora in fase di messa a punto e omologazione. I dati preliminari indicano però che Spectre dovrebbe avere un'autonomia completamente elettrica di 520 km WLTP e disporre di 430 kW (578 Cv) di potenza e 900 Nm di coppia massima. Si prevede un tempo nello 0-100 km/h di 4,5 secondi.