Great Wall schiera a Parigi le Ora elettriche e le Wey Phev

Il costruttore automobilistico cinese Great Wall Motor (GWM) ha scelto il Salone di Parigi 2022 per presentare i suoi due marchi Ora e Wey al pubblico europeo, in funzione dell'allargamento della presenza commerciale nei maggiori mercati continentali.

Dopo il reveal del 2021 allo IAA Mobility di Monaco lo stand ad Expo Paris ha ospitato l'ibrida plug-in Wey Coffee 01 che si distingue nell'ambito dei Phev per l'autonomia elettrica di ben 146 chilometri. L'ibrida plug-in premium Coffee 01 è l'ammiraglia del marchio cinese e soddisfa gli standard più elevati.

Grazie al suo motore termico turbo benzina da 2 litri, l'autonomia totale supera gli 800 km, consentendo una mobilità senza preoccupazioni. Coffee 01 accelera da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e può raggiungere i 235 km/h. In Germania, la versione d'ingresso Coffee 01, completamente equipaggiata, parte da 55.900 euro.

L'elettrica Ora Funky Cat ha invece un look retrò e futuristico al tempo stesso e propone un'autonomia di 310 km.

Chi preferisce modelli più sportivi può adesso rivolgersi ad Ora Funky Cat GT caratterizzata da una diversa estetica con paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, prese d'aria maggiorate e - all'interno - un volante specifico per la versione.

A Parigi GWM h portato un terzo modello Ora, denominato The Next Ora Cat. È dotato di quattro ruote motrici e cerchi da 19 pollici di serie. Con una coppia massima di 680 Newton metri, accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.