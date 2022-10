Suv elettrici VinFast, parte da Parigi offensiva per Europa

Dopo l'avvio delle operazioni negli Stati Uniti, dove verrà costruito anche un grande stabilimento nella Carolina del Nord, il nuovo costruttore vietnamita VinFast si accinge a sbarcare anche in Europa con la sua gamma di suv elettrici di fascia premium. Al Salone di Parigi si sono visti quattro dei cinque modelli con cui VinFast attuerà l'offensiva commerciale che prevede l'acquisto - i prezzi spaziano in Germania, Francia e Olanda da 43.600 a 64.650 euro - dell'auto completa di batteria o con questa importante (ma delicata) componente in affitto mensile.

Il tutto con un impressionante pacchetto di assistenza post-vendita che prevede la garanzia di 10 anni. La VF 8 e la VF 9, le prime auto di VinFast ed essere state lanciate, sono state progettate da Pininfarina, mentre le VF 6 e VF 7 - in arrivo nel 2023 - sono state sviluppate da Torino Design e, nel complesso, coprono tutti i segmenti B escluso.

Esiste anche il suv VF5, che era stato mostrato lo scorso gennaio al CES di Las Vegas e che, al pari di VF 6 e VF 7, è opera di Torino Design. Come ha sottolineato nella conferenza al Salone di Parigi Jean-Christophe Mercier Ceo di VinFast Europe, ogni modello presenta un caratteristico motivo di illuminazione a Led a forma di ala che lo rende immediatamente riconoscibile come appartenenti alla stessa famiglia.

E le auto saranno disposizione della clientela in Francia nei VinFast Store a partire da quello di Parigi (boulevard Malesherbes) che aprirà prima della fine dell'anno seguiti nel 2023 da quelli di Nizza, Marsiglia, Rennes, Montpellier e Metz.