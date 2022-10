Peugeot, il futuro si chiama anche Inception Concept

(Il futuro di Peugeot passa anche da Inception. Al Salone dell'Auto di Parigi, Linda Jackson, ceo della casa del Leone, ha annunciato infatti annunciato che nelle prossime settimane toglierà il velo a Inception Concept, la visione del marchio per la prossima generazione di auto e-native, basata quindi su piattaforme progettate per powertrain 100% elettrici.

Il concept mostrerà il salto di qualità che il Brand si appresta a compiere puntando su un'offerta di prodotti 100% elettrici, capitalizzando il successo dei suoi prodotti elettrici sul mercato e ampliando rapidamente la sua gamma elettrificata. Nei rispettivi segmenti, e-208 ed e-2008 sono al primo e al secondo posto nelle vendite di veicoli 100% elettrici in Europa dall'inizio dell'anno, mentre le versioni 100% elettriche di Nuova 308 e Nuova 308 SW saranno lanciate nel 2023, così come una nuova E-208 con il 15% di potenza in più (115 kW) e un'autonomia superiore del 10,5% (400 km).

La tecnologia ibrida sarà poi introdotta nell'intera gamma Peugeot nel 2023, a partire dai modelli 3008 e 5008. La gamma di modelli ibridi plug-in di PEUGEOT si amplia con l'arrivo di Nuova 408, appena presentata in anteprima mondiale a Parigi, disponibile in due varianti di potenza (180 e 225 CV) "Per Peugeot - ha dichiarato Linda Jackson - il 2023 sarà l'anno della piena elettrificazione. Parallelamente, stiamo preparando il lancio della prossima generazione di modelli e-Native, come dimostrerà Peugeot Inception Concept che sveleremo nelle prossime settimane".